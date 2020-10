Zakken en rietjes van plastic voor eenmalig gebruik worden tegen eind volgend jaar verboden in Canada. Dat heeft de regering bekendgemaakt.

De regering van premier Justin Trudeau raakte vorig jaar herverkozen met de belofte om te strijden tegen de klimaatopwarming en om alle wegwerpplastic in Canada te bannen tegen 2030.

Dat begint tegen eind 2021 met een verbod op zes plastic objecten voor eenmalig gebruik. Het gaat om materiaal dat slecht is voor het milieu, moeilijk te recycleren is en dat eenvoudig vervangen kan worden: plastic zakken, rietjes en bestek.

Europa zette eerder al gelijkaardige stappen. 'Eerlijk, we zijn niet de voorloper in de wereld op dit vlak', gaf minister van Milieu Jonathan Wilkinson toe. 'We pakken het op dezelfde manier aan als verschillende Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk. We hebben van hen geleerd.'

