Naar andere plaatsen reizen, nieuwe mensen ontmoeten of heerlijk wegdromen bij een mooi interieur? Het kan coronaproof zonder een voet buiten de deur te zetten. Deze acht fotoboeken nemen je op sleeptouw naar een ander visueel universum.

Dromen in pastel

De hele wereld is een filmset van de Amerikaanse regisseur Wes Anderson. Althans, dat zou je denken als je de Instagrampagina @AccidentallyWesAnderson bekijkt. Daar bundelt de Amerikaan Wally Koval al zo'n drietal jaar de foto's van architectuur en locaties die doen denken aan Andersons kenmerkende cinematografie. Denk: felle kleuren, perfecte symmetrie en frontale foto's van indrukwekkende façades. Die beelden zijn nu gebundeld in een prachtig salontafelboek dat uitnodigt om je eigen omgeving door de ogen van Wes Anderson te bekijken.

Accidentally Wes Anderson, Wally Koval, uitgeverij Trapeze, 33,99 euro, te koop via deze website

Hotel Opera in Praag, een van de vele locaties in het boek. © VALENTINA JACKS

De mensheid op haar mooist

Tien jaar geleden begon Brandon Stanton een soort fotodagboek op Facebook. Onder de vlag Humans of New York portretteerde de Amerikaanse fotograaf slash blogger zowat iedereen die hij op straat tegenkwam. In een mum van tijd wist de pagina miljoenen volgers te verzamelen en te ontroeren. Het boek Humans is de slotsom van tien jaar straatfotografie en intense gesprekken met mensen in meer dan veertig landen. Het is een samensmelting van tekst en beeld met hetzelfde doel: je traankanalen activeren en je geloof in de mensheid een klein beetje herstellen.

Humans, Brandon Stanton, St. Martins Publishing group, 31,45 euro, te koop via De Standaard Uitgeverij

Honden op hun menselijkst

Melancholie, ironie of ondeugd. Wie naar de foto's William Wegman kijkt vergeet bijna dat de hoofdpersonages honden zijn. Dat is precies het idee achter 'Being Human', Wegmans nieuwste boek dat meer dan vijftig jaar iconische hondenfotografie samenvat. De Amerikaanse fotograaf weet als geen onder huisdierenfotografie tot een kunst te verheffen en zijn beelden doken niet voor niets op in Vogue en het MoMu in New York. Wie weet vormen de beelden een inspiratie voor je volgende lockdownhobby.

Being human, William Wegman, Chronicle books, 36,65 euro

© William Wegman

Tafelen in stijl

In Table Stories ontrafelt designjournaliste An Bogaerts het geheim van een perfect gedekte tafel. Stylisten en eventplanners delen hun beste tips, fotografen zorgen voor de bijbehorende inspirerende beelden. Het ideale cadeau voor wie reikhalzend uitkijkt naar het eerste post lockdown etentje of voor wie kerst in kleine kring alsnog feestelijk wil vieren.

Table Stories, An Bogaerts, Lannoo, 39,95 euro

© GF/ TABLE STORIES

Beklijvende lijven

Mooi, maar ook nietszeggend: Nederlands topfotograaf Erwin Olaf was niet onder de indruk toen zijn voormalige model Ruben van Schalm hem jaren geleden zijn eigen foto's van gespierd mannelijk naakt voorlegde. Fast forward naar 2020 en 'Paradise', van Schalms eerste, in de Filipijnen, Frans-Polynesië en Israël geschoten monografie. Dat Olaf toch het voorwoord verzorgde, is niet helemaal een verrassing: de meest geslaagde beelden tonen mens en natuur als één geheel en nemen je mee naar een zo niet ongerepte, dan toch redelijk onbekommerde wereld.

Paradise, Ruben van Schalm, Uitgeverij Komma, 49 euro

. © Ruben van Schalm

Reis door de tijd

In je luie zetel naar New York reizen, en tegelijk ook naar het verleden: het kan met 'New York' van Jacqueline Goossens en Tom Ronse. Het Vlaamse schrijversduo woont en werkt al sinds 1980 in de tot de verbeelding sprekende metropool, maar gaat aan de hand van archiefbeelden en verrassende verhalen deze keer nog veel verder terug in de tijd. Op het programma staan onder meer de 17de eeuwse nederzetting in de provincie Nieuw-Nederland die aan de basis van de stad ligt, maar ook de ontstaansgeschiedenis van iconische plekken als Wall Street, Central Park en Times Square.

New York, Jacqueline Goossens en Tom Ronse, Uitgeverij Hannibal Books, 39,95 euro.

De ingang van Cony Island © Library of Congress

Kroniek van een stil leven

De gelijknamige tentoonstelling in de Rotterdamse Kunsthal moest wegens de aangescherpte coronamaatregelen vrijwel meteen de deuren sluiten, maar gelukkig werd 'Stil Leven/Still Life' ook in boekvorm gegoten. Stichting Droom en Daad vroeg voor de gelegenheid zes jonge fotografen uit Rotterdam om hun stad tijdens de Covid-19-pandemie vast te leggen, maar verwacht je niet aan een eindeloze stroom van uitgestorven straten en gebouwen. Onder meer intieme portretten van thuiswerkende en -studerende Rotterdammers en buitenshuis werkende professionals in essentiële sectoren zorgen voor een universeel tijdsdocument dat niet alleen de impact van de pandemie, maar ook de menselijke veerkracht vastlegt.

Stil Leven/ Stilleven, Uitgeverij Hannibal Books, 39,50 euro.

. © Willem de Kam

Venstervertellingen

Wat zeggen de objecten achter een venster over de mensen die ze er hebben neergepoot? Met die vraag in het achterhoofd trok Jean-Luc Feixa maandenlang door de straten van Brussel, op zoek naar vensters en gevels die zijn nieuwe thuisstad typeerden. Het resultaat is een bizarre mix van vensterverhalen die uitnodigen om te fantaseren over de mensen die opgezette vossen, stoffige borstbeelden of slordig geschilderde wereldbollen voor hun raam parkeren. Door dit boek bladeren is zo'n beetje als op een terrasje zitten in het midden van de zomer wanneer er veel volk passeert: je vangt een glimp op van iemands leven en verzint er de rest lekker zelf bij.

Strange things behind Belgian Windows, Jean-Lux Feixa, Luster, 17,50 euro

. © Jean-Luc Feixa

