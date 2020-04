ByeByeGrass, een campagne van 'eco-missionaris' Louis De Jaeger, wil dit jaar de grootste bloemenweide ooit inzaaien in de Benelux.

Ze roept daarom iedereen op om vanaf 25 april in zijn tuin bloemen te zaaien en minder het gras te maaien.

ByeByeGrass is een campagne voor minder gazon en meer bloemen in de tuin. Dat is volgens de organisatoren namelijk goed voor de biodiversiteit, de bijen en de vinders. Dit voorjaar wil ByeByeGrass de grootste bloemenweide ooit inzaaien in de Benelux.

De campagne krijgt de steun van verschillende gemeentes, onder meer Leuven, Kortrijk en Aalst, maar ook duizenden burgers en boeren doen al mee, aldus ByeByeGrass. 'Momenteel staat onze teller op meer dan 9 hectare tuinen, 86 hectare landbouwgrond en 1.000 deelnemers.'

Inheemse zaadjes

De aftrap van de campagne wordt gegeven op zaterdag 25 april, waarna er tot 15 juni volop ingezaaid kan worden. Voor de campagne deelt de stad Leuven momenteel gratis zakjes zaad uit via de bakker. Verschillende gemeentes volgen binnenkort een soortgelijke aanpak.

'Zaadjes zijn momenteel niet voor iedereen toegankelijk maar dit is geen probleem. Zo kan je een bloemenweide of bloemrijk grasland creëren door delen van je gazon te laten groeien, dan komen er automatisch wilde bloemen tussen', luidt het. 'Wil je toch zaaien? Zorg dan dat je inheemse en liefst autochtone zaadjes koopt. Veel winkels verkopen immers zaadmengsels die prachtig zijn, maar waar de bijtjes en vlinders weinig tot niets mee zijn.'

