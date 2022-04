In de Gentse deelgemeente Gentbrugge zijn buurtbewoners begonnen aan de langste geveltuin van de stad.

Het is de bedoeling dat een volledige muur van meer dan een halve kilometer beplant wordt. Dat zegt initiatiefneemster Heidi Van Hiel. 'We waren het beu om op de betonnen grijze muur te kijken.'

In de wijk Moscou-Vogelhoek in Gentbrugge zijn buurtbewoners samengekomen om iets te doen aan de grijze muur in de Werkhuizenstraat. Het is een muur die staat tussen de wijk en een werkplaats van spoorwegmaatschappij NMBS.

Nadat de bewoners een subsidie van Stad Gent en een toestemming van de NMBS hadden gekregen, konden de bewoners starten met planten.

De motivatie is groot. 'We willen meer groen in de buurt. Die lelijke muur was storend voor de wijk en de vele fietsers die hier dagelijks passeren', legt Van Hiel uit. Er zullen 280 planten langs de muur van 570 meter komen. Daarmee is het de langste geveltuin van Gent.

