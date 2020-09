De politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene zet haar strijd tegen homo-, lesbo- of transfoob geweld verder met een duidelijk meldpunt op haar website en een communicatiecampagne. Het e-mailadres waarop slachtoffers uit de LGBTQI+-gemeenschap terecht kunnen, bestaat al langer, maar is te weinig gekend.

Personen die slachtoffer of getuige zijn geweest van homo-, lesbo- of transfoob geweld kunnen via één klik op de knop van het meldpunt nu contact opnemen met het meldpunt homo-, lesbo- en transfobie van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. De persoon krijgt er zo meer informatie of kan de hulp inroepen van een medewerker van de dienst Slachtofferhulp van de politie. Vervolgens wordt er contact opgenomen met de getuige of het slachtoffer en volgt mogelijk een buurtonderzoek om daders van de feiten te identificeren.

'Om de bekendheid van dit meldpunt te verhogen, met name binnen de LGBTQI+-gemeenschap, hebben we een filmpje online gezet en pleisters en goodies uitgedeeld op plaatsen die door deze gemeenschap vaak worden bezocht', vertelt Khalid Zian, Brussels schepen van Gelijke Kansen.

Via deze campagne wil de politie burgers aanmoedigen om in alle vertrouwen homo-, lesbo- of transfobe incidenten, van welke aard dan ook, te melden. Nog te vaak denken slachtoffers dat ze geen klacht moeten indien, omdat er toch geen gevolg aan gegeven wordt. De politie Brussel Hoofdstad-Elsene wijst er wel op dat de knop niet dient om noodsituaties te melden. Indien er gevaar is, dien je altijd contact op te nemen met 112. (Belga)

