Een hoofdstad met meer groen, veilige speelruimtes voor kinderen, nieuwe ontmoetingsplaatsen en actieve verplaatsingsmogelijkheden. Dat is het idee achter het project 'Brussel met vakantie', dat een aantal vzw's sponsort om de openbare ruimte in Brussel te hertekenen. 'We willen de stad leefbaar maken voor jong en oud.'

'Veel Brusselaars moeten deze zomervakantie in eigen stad doorbrengen en massa-evenementen zoals Brussel-Bad kunnen niet plaatsvinden', klinkt het bij Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). 'Met deze projectoproep willen we de stad transformeren tot een leefbare, veerkrachtige en aantrekkelijke plek voor jong en oud.'

In totaal dienden 186 vzw's een voorstel in, 46 daarvan mogen effectief hun plan uitvoeren. In totaal werd er 502.000 euro vrijgemaakt om die projecten te financieren. Bij de selectie werd gelet op bijvoorbeeld hoe participatief een project is en of het een diverse doelgroep bereikt. De initiatieven werden onderverdeeld in vier categorieën: creatie van meer groen, nieuwe ontmoetingsplaatsen, actieve verplaatsingsmiddelen of veilige speelruimtes voor kinderen.

