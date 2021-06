De vzw Straatverplegers, de app Peesy en de ULB-onderzoeksgroep voor wateronzekerheid HyPer roepen op tot een 'toiletplan' voor het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uit cijfers die ze samen verzamelden blijkt dat er per 11.000 inwoners in Brussel slechts één openbare toilet is. Een te laag aantal met bovendien nog heel wat praktische en sociale drempels. Het Brussels Gewest heeft meer dan 1,2 miljoen inwoners, maar telt slechts 175 toegankelijke openbare toiletten, waarvan er iets meer dan 60 gratis zijn. Ter gelegenheid van de publicatie van het nieuwe plan van gratis toiletten werden enkele cijfers en bevindingen gepresenteerd die aantonen dat Brussel een nieuwe visie en investering nodig heeft

Netheid voorop

In Brussel is slechts zo'n 60 procent van de openbare toiletten toegankelijk voor vrouwen, minder dan 25 procent is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit en minder dan 40 procent is 24 uur per dag open. Een gebrek aan inclusiviteit in het stadsmeubilair, oordelen de organisaties, want door de beperkingen op toiletten worden de mogelijkheden om zich te verplaatsen belemmerd voor vrouwen, gezinnen met kinderen, bejaarden, personen met beperkte mobiliteit en daklozen.

Binnen het plan voor gratis toiletten pleiten de organisaties ervoor dat netheid voorop gesteld wordt bij openbare toiletten. Ze vragen om goedkope en gemakkelijk te onderhouden droge toiletten te installeren in parken, naar het voorbeeld van de gemeente Sint-Agatha-Berchem of te kiezen voor zelfreinigende toiletten.

De ultieme eis is evenwel een gewestelijk toiletplan, want de veelheid van betrokken actoren zoals Leefmilieu Brussel, MIVB, NMBS of Urban Brussels maakt het vraagstuk complexer en vertraagt het initiatief.

