In een vlog van Studio Brussel out Sarah Bettens van K's Choice zich op 17 mei als transgender.

Broer Bart Bettens (52) wist het al enkele maanden en volgde het verhaal op de voet.

'Even zenuwachtig als Sam was ik niet toen de video online kwam, maar ik was wel heel benieuwd naar de reacties. De eerste dagen volgde ik dan ook intensief het nieuws en de sociale media. Je merkte meteen dat de berichten bijna unaniem positief waren. Grove reacties ben ik niet tegengekomen. Misschien omdat het contrast niet zo groot is? Als je foto's van Sam naast elkaar legt, zag je dat hij de laatste jaren voor een almaar mannelijkere look koos. Achteraf bekeken waren er wel wat signalen dat Sam altijd al meer een jongen was dan een meisje.

En toch kwam zijn outing ook voor mij als een verrassing. Wij vernamen het enkele maanden eerder tijdens de eindejaarsperiode. 'We hebben nieuws', zeiden Sam en zijn vrouw Stef. Ik weet nog dat mijn eerste gedachte was dat ze een derde kind zouden adopteren, maar er werd uiteindelijk niet lang rond de pot gedraaid. Sam legde uit dat hij overwoog om van geslacht te veranderen. Uiteraard schrok ik even, maar dat gevoel was snel weer weg. We hebben er nog de hele avond over gepraat, met de nodige humor. 'Schrijf ik ons dan in voor een herendubbel bij het tennissen?' grapte ik. Waarop hij antwoordde: 'Nee, ik speel nog steeds als een meisje.' (lacht)

Ik vind het knap dat Sam als bekend persoon die voortrekkersrol op zich wil nemen.

Zijn jongste zoontje en dochtertje vroegen meteen of ze Sam daddy mochten noemen, en ook de kinderen van mijn broer zijn nu de hele tijd bezig over nonkel Sam. Voor hen is dat totaal geen issue. Voor de oudere kinderen voelde dat in het begin wat lastiger aan. Dat is logisch omdat ze hem zo lang als Sarah hebben gekend. Ook mijn ouders hadden het er aanvankelijk moeilijk mee, maar dat heeft niet lang geduurd. Het belangrijkste voor hen is dat hun kinderen gelukkig zijn. Ze zagen dat dit echt was wat Sam wilde, dus steunen ze hem volledig.

Ik verspreek me nog vaak, ja. Niet dat ik snel Sarah zal zeggen in plaats van Sam, maar met de woorden 'hij', 'zij', 'haar' of 'hem' durf ik me weleens te vergissen. Zeker als je herinneringen ophaalt uit het verleden. Sam vindt dat normaal. Dat automatisme moet er nu eenmaal nog inkomen. Wat lastiger is, is dat sommige mensen zich nu moeilijker een houding weten te geven bij hem. Hoewel ze Sarah een kus zouden geven, weten ze bij Sam soms niet goed wat te doen. En dat terwijl hij nog steeds dezelfde persoon is: het is niet dat hij zich plots anders gedraagt.

Sinds april krijgt hij testosteron toegediend, maar qua uiterlijk en stem is Sam tot nu toe nog niet veel veranderd. Hij is begonnen met een lage dosis om de overgang van zijn stem geleidelijk te doen verlopen. Dat zorgt voor een dubbel gevoel: aan de ene kant wil hij graag veranderen, anderzijds wil hij zijn stem ook niet forceren, zodat hij kan blijven zingen. Of hij een plan B heeft? Sowieso schrijft hij ook veel nummers voor andere artiesten, maar als het optreden zou wegvallen, zou dat een hele verandering zijn. Ik weet niet of hij daarop voorzien is. Ik denk dat hij ervan uitgaat dat alles wel goed komt.

Sam is iemand die er altijd honderd procent voor gaat. Hij vertelt heel open over zijn transitie. Ik vind het knap dat hij als bekend persoon die voortrekkersrol op zich wil nemen, dat hij mensen wil helpen die worstelen met hun identiteit. Daar kan ik alleen maar bewondering voor opbrengen, want dat is nog steeds heel belangrijk. Niet iedereen heeft het geluk dat er in zijn omgeving positief gereageerd wordt. Dankzij hem weten lotgenoten dat ze er niet alleen voor staan.

In een vlogreeks houdt mijn broer bij hoe zijn parcours verloopt. Die eerste vijf video's heb ik bekeken, maar nadien ben ik gestopt. Voor mij is dat verhaal afgesloten. Buiten het feit dat mijn zus nu mijn broer is, is er immers niets veranderd. Ik moest gewoon een mentale klik maken. Of hij nu Sarah heet of Sam: ik ben vooral geïnteresseerd in hoe het met hem gaat, met de kinderen, met zijn muziek. Uiteraard vraag ik ook hoe zijn borstoperatie verlopen is en hoe het zijn stem vergaat, maar als Sam hier komt eten, ben ik in de eerste plaats vooral ontzettend blij om mijn broer nog eens te zien.'