De Britse zusjes Ella en Caitlin McEwan hebben met hun petitie hun doel bereikt: de Britse en Ierse McDonald's zullen vanaf 2021 geen plastic speeltjes meer geven bij een Happy Meal.

De kracht van de consument. Soms krijgen ook wij er een glimp van te zien. Als de verbazing of ergernis bij mensen té groot is, kan het soms opmerkelijk eenvoudig zijn om dingen te veranderen. Denk maar aan de actie vorig jaar bij supermarktketen Delhaize waar kleine bouwblokjes, per stuk verpakt in plastic zakjes, werden uitgedeeld.

De reacties van de klanten bleven niet lang uit, waarop Delhaize ruiterlijk toegaf dat het een inschattingsfout had gemaakt en daar ook uit wilde leren door in de toekomst nog meer samen te werken met organisaties die hen kunnen begeleiden in het verminderen van plastic afval.

Not-so-Happy Meal

In Groot-Brittannië waren het Emma en Caitlin, toen negen en zeven jaar, die vorig jaar een petitie opzetten om de plastic gadgets in Happy Meals in de ban te doen. Een half miljoen handtekeningen later liet McDonald's UK en Ierland deze week weten dat ze tot een totale uitfasering overgaan van plastic gadgets bij kindermaaltijden.

Vanaf mei dit jaar zal de hamburgerketen ook in de mogelijkheid voorzien voor klanten om oude plastic gadgets terug te brengen.

Door de nieuwe maatregel zal het jaarlijkse plasticgebruik van McDonald's met drieduizend ton worden verminderd, tweehonderd ton enkel en alleen al door het plastic waarin de gadgets verpakt zitten.

