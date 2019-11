Lucy Hughes wint de James Dyson Award 2019 met MarinaTex, een bioplastic gemaakt van visafval en rode algen. Het materiaal breekt al na vier tot zes weken af in de composthoop thuis.

Jaarlijks wordt er vijftig miljoen ton visafval geproduceerd op wereldschaal. De jonge designer Lucy Hughes wilde een nieuwe bestemming geven aan dit afval en vond een manier om er een soort bioplastic van te maken. Door de vissenhuiden te mengen met duurzaam geproduceerde algen, krijgt het visafval een nieuw leven als plastic verpakking. Na gebruik kan het gewoon in de composthoop afbreken na vier tot zes weken.

Geen plastic

Hughes trekt de aandacht met haar uitvinding omdat het een circulair design is en weinig energie vraagt tijdens de productie ervan. Het materiaal kan geproduceerd worden bij temperaturen lager dan honderd graden met een vrij low tech proces. Bovendien is het een erg sterk, doorzichtig, veilig en flexibel materiaal. Het kan dus ingezet worden voor zaken zoals sandwichverpakkingen, die normaal gewoon op de vuilnisbelt belanden.

Hoewel het uiteraard nog steeds best is om zo zero waste mogelijk te winkelen en plastic niet als vanzelfsprekend te beschouwen, zijn er bepaalde toepassingen die maar moeilijk vermeden kunnen worden. Duurzame alternatieven zijn dus een deel van de oplossing in de strijd tegen rondzwervend plastic afval en microplastics die in de zee terechtkomen. In theorie is MarinaTex ook geen echt plastic, maar een nieuw plasticachtig materiaal. Een van de verschillen tussen bestaande bioplastics en MarinaTex is dat deze nieuwe uitvinding heel gemakkelijk afbreekt in natuurlijke omstandigheden, en dus niet in industriële omgeving aan z'n einde moet komen.

Toekomstmuziek

Lucy Hughes creëerde MarinaTex als afstudeerproject aan de universiteit van Sussex. Na de James Dyson-prijs in het Verenigd Koninkrijk binnen te rijven eerder dit jaar, mag ze zich nu ook winnares van de internationale wedstrijd noemen. De geldprijs van de James Dyson Award bedraagt dertigduizend pond. De Britse versloeg 27 andere designstudenten in de wedstrijd. Met het prijzengeld gaat Hughes verder aan de slag met MarinaTex. Ze hoopt dat er begin 2021 producten met haar biodegradeerbaar plastic in de winkelrekken zullen liggen.