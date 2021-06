Het hoofdgebouw van het vakantie- en safaripark Beekse Bergen, in het Noord-Brabantse Hilvarenbeek bij Tilburg, is woensdag verloren gegaan bij een grote brand. In het gebouw zaten het zwembad en een restaurant van het park. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle.

De brandweer kreeg woensdag rond 9 uur een melding over de brand. Die was uitgebroken in het restaurant als gevolg van een gaslek. Al snel bleek dat het pand niet meer te redden viel.

De brandweer besloot het vuur gecontroleerd uit te laten branden, ondertussen werd de technische ruimte van het zwembad, met daarin onder meer chloor en zwavelzuur, goed nat gehouden om te voorkomen dat het vuur die zou bereiken.

Behalve het restaurant en het zwembad zaten in het hoofdgebouw ook een animatieruimte, een supermarkt en een snackbar. Toen de brand uitbrak waren er nog geen bezoekers. Wel was er personeel aanwezig, maar de medewerkers waren volgens exploitant Libéma snel buiten. De brandweer zag geen reden om de vakantiehuisjes op het park te ontruimen. Ook de dieren in het safaripark liepen geen gevaar. (Belga)

