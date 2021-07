Deze Wereldborstvoedingsweek lijkt in het teken te zullen gaan staan van voeden of kolven in het openbaar. Na de eerdere oproep om de bankjes in het Gentse citadelpark massaal te bezetten met moeder-kindpaartjes, moedigt nu ook Femtechmerk Elvie borstvoedende vrouwen aan hun huis te verlaten.

Bij de start drinken baby's die borstvoeding krijgen gemakkelijk zo'n twaalf keer per dag. Als de mama er dus een beetje een leven buitenhuis op wil nahouden na haar bevalling, zal ze vroeg of laat in het openbaar moeten voeden of kolven. Dat is voor veel vrouwen nog steeds een drempel, waardoor ze soms het gevoel krijgen nergens naartoe te kunnen met hun baby en vroeger stoppen met borstvoeding dan ze misschien zelf wilden. Die drempel wil femtechbedrijf Elvie nu verlagen. Naar aanleiding van de Wereldborstvoedingsweek van 1 tot 7 augustus zet de producent van de slim ontworpen kolven een speciaal door het Gentse Atelier Leda ontworpen borstvoedingsbank op de Grote Markt in Kortrijk. Met het bankje moedigt het merk borstvoeden en afkolven in het openbaar aan en biedt ze mama's dat tikkeltje extra comfort met een armleuning, wat speeltjes en een ververskussen.Daarnaast lanceert Elvie ook Breast Places. Via een kaart op haar website duidt het merk plaatsen aan in de stad waar jonge ouders extra gefaciliteerd worden om in alle rust hun kind te voeden en te verluieren. Zowat iedere openbare plaats kan zich aanmelden om een Breast Place te worden, want het vraagt helemaal geen grote aanpassing. Een vriendelijk gezicht, een knusse plaats en verschoningstafel volstaan al.