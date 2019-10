Een nieuwe app combineert vijftig projecten in meer dan twintig landen. Voor enkele euro's heb je al een boom in Brazilië. Volgens een recente studie is bomen aanplanten een efficiënte aanpak om klimaatverandering af te remmen.

Via de app kiest de gebruiker zijn of haar favoriete project en de gewenste bijdrage. Die gaat integraal naar de aanplant van bomen door het lokale project. Elke boom wordt ook meegeteld door de World Tree Counter. Voor amper 3 euro plant je een boom in Brazilië. En voor 100 euro plant je er meteen duizend en herstel je het landschap in Indonesië.

Daarmee help je niet enkel het lokale milieu en het wereldwijde klimaat, maar ook de lokale gemeenschappen. De app toont meteen waar de bomen geplant worden, maar geeft ook de mogelijkheid om een boom cadeau te doen aan iemand anders of bijvoorbeeld een competitie tussen scholen te organiseren. In een volgende versie zullen donateurs ook de groei van de bomen kunnen volgen via satellietbeelden.

Snel en goedkoop

De app, beschikbaar voor Android en iOS, is ontwikkeld door jonge medewerkers van de Plant-for-the-Planet Foundation. Ze werkten volop aan de aanplant van een miljoen bomen in het zuiden van Mexico, maar beseften dat vele duizenden meer van dergelijke projecten nodig zijn.

Via de VN-milieuorganisatie UNEP zochten ze daarom vijftig gelijkaardige projecten in meer dan twintig andere ontwikkelingslanden. Die projecten zijn nu gebundeld in de app, en op termijn moeten er nog vele andere bij komen.

'Willen we op grote schaal bomen aanplanten, dan moeten we grote aantallen mensen bereiken op een snelle en goedkope manier', zegt Inger Andersen, directeur van UNEP. 'Apps kunnen grote resultaten opleveren in het promoten van natuurlijke oplossingen voor de klimaatverandering, duurzaamheid en inkomsten voor lokale gemeenschappen.'

1000 miljard bomen

Met de app willen de makers bijdragen aan de doelstelling van 1000 miljard bomen wereldwijd. Dat is niet alleen een goede aanpak in de strijd tegen de klimaatverandering, maar stimuleert ook de biodiversiteit, zeggen ze.

Een recente studie in Science geeft hen gelijk: op grote schaal bomen aanplanten is de goedkoopste en eenvoudigste manier om de klimaatverandering op korte termijn te temperen, stelt de studie.

De nieuwe bomen zouden bijna 750 miljard ton CO2 uit de atmosfeer halen - ongeveer wat de mens de voorbije 25 jaar heeft uitgestoten. Bovendien zou het grootste potentieel in de eerste jaren bereikt worden, omdat bomen het meeste CO2 opnemen als ze jong zijn. De zes landen met het grootste potentieel zijn Rusland, de VS, Canada, Australië, Brazilië en China.

(IPS)