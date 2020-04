Nu iedereen in zijn kot blijft, gaan wij kijken wat mensen zoal doen om het daar draaglijker te maken, voor zichzelf en voor anderen. Deze week: Maartje Swillen (33), een toegewijde boekhandelaar die elke dag online voorleest, zowel aan haar jongste als aan haar volwassen klanten.

'Ik heb zelden mijn winkel zo somber gesloten als op 17 maart. Mijn winkel Boekarest in Leuven bepaalt dan ook bijna mijn sociaal leven. 's Ochtends gooi ik de deuren open en weet ik dat het ene prettige contact op het andere zal volgen. De meerderheid van mijn klanten ken ik bij naam en bij smaak. Ik bak weleens verse wafels voor hen, omgekeerd brengen sommigen me bloemen als ik jarig ben. Ook onderling hebben ze fijne contacten.

