Een goed boek waar je door meegevoerd wordt. Klinkt dat als muziek in de oren? Laat je dan verleiden door deze romans, zorgvuldig uitgezocht door onze redactie.

Girl, Woman, Other (2019) - Bernardine Evaristo

Barack Obama nam dit boek op in zijn top 19 uit 2019 en het prijkt op menig bestsellerlijst. Ook in 2020 blijft het een aanrader. Het boek volgt de levens van twaalf erg diverse Britse vrouwen, overwegend zwart, verspreid over verschillende decennia. Thema's zoals ras, seksualiteit, gender, feminisme, politiek, opvoeding, succes en geschiedenis worden verweven doorheen de persoonlijke verhalen van de vrouwen. Je krijgt een unieke blik op hoe het is om een zwarte vrouw te zijn in het Groot-Brittannië van de voorbije decennia. (LP)

Girl, Woman, Other © GF

Hier is alles veilig (2020) - Anneleen Van Offel

Het debuut van de Kortrijkse Anneleen Van Offel laat geen enkele lezer koud. We volgen Lydia, een alleenstaande arts, naar Israël nadat ze een noodkreet ontving van haar verloren pluszoon, de joodse Immanuel. Ze blijkt te laat: hij is overleden. In het boek probeert ze zijn laatste levensjaren te reconstrueren. Haar pluszoon bleek verstrikt geraakt in het leger en in een wereld waar hij geen grip op kon krijgen. 'Hier is alles veilig' is een roadtrip doorheen Israël, een land onder hoogspanning. Maar het is ook een reis doorheen de krochten van Lydia's gedachten en emoties en een zoektocht naar wie haar zoon geworden is nadat ze hem kwijt raakte. (LP)

Hier is alles veilig © GF

Americanah (2013) - Chimamanda Ngozi Adichie

De Nigeriaanse Ifemelu is een briljant studente, en als ze de kans krijgt om haar land - dat onder een militaire dictatuur kreunt - te verlaten, trekt ze naar de VS om te studeren, ook al moet ze de man waar ze van houdt daarvoor loslaten. In Amerika wordt ze voor het eerst geconfronteerd met iets waar ze in Nigeria nooit bij stilstond: de kleur van haar huid. Een schitterende roman over liefde en harde beslissingen die tegelijk de wereld waar we in leven meesterlijk ontleedt. Bij momenten ook hilarisch (NLB)

Americanah © GF

Lanny (2019) - Max Porter

'Lanny' is na 'Verdriet is het ding met veren' de tweede roman van de Britse auteur Max Porter. De setting is een dorpje op zo'n zestig kilometer van Londen. Deels folkloristisch sprookje, deels whodunnit. Dead Papa Toothwort is wakker geworden. Hij hoort alles wat er in het dorp plaatsvindt. Hij spitst vooral zijn oren wanneer hij Lanny hoort, de jonge, ietwat ondeugende en dromerige zoon van de recent verhuisde stedelingen Robert en Jolie Lloyd. Nu eens een poëtische kakofonie, verteld vanuit het standpunt van Dead Papa Toothwort, dan weer een spannend relaas van bezorgde ouders en een dorp vol achterklap, op zoek naar Lanny. Waar is de jongen? En heeft de kunstenaar Mad Pete, waar Lanny vaak mee optrok, er iets mee te maken? (LP)

Lanny © GF

Max, Mischa & het Tet-offensief (2018) - Johan Harstad

Heb je 'Een klein leven' al verslonden? Dan zal deze lijvige klepper over toneelregisseur Max Hansen en zijn naasten je misschien ook kunnen bekoren. Minder 'trauma porn', maar niet minder verslavend. Deze coming-of-age-roman volgt de Noorse Max en zijn familie, die naar Amerika emigreren wanneer Max een jonge puber is. In eerste instantie heeft hij vooral heimwee naar Stavanger, waar hij met zijn jeugdvrienden de Vietnamoorlog naspeelde in de bossen en een kabbelend leventje leidde. Hij vraagt zich af hoe lang je van huis weg moet zijn voordat het te laat is om terug te keren. Na verloop van tijd vindt hij lotgenoten in boezemvriend Mordecai, kunstenares Mischa en Vietnamveteraan Owen - ook allen ontheemd op hun eigen manier. We worden als lezer meegetroond langs een halve eeuw Amerikaanse geschiedenis via de levensverhalen van Max en de zijnen. (LP)

Max, Mischa & het Tet-offensief © GF

The Great Believers (2018) - Rebecca Makkai

Een meeslepend verhaal of een genuanceerde blik op een maatschappelijke kwestie, weinig boeken bieden het allebei. Maar Rebecca Makkai zet ons met The Great Believers (vertaald als 'Een stralende toekomst') aan het pageturnen én aan het denken: over hoe de aidscrisis in de jaren tachtig genadeloos toesloeg en niet alleen talloze doden, maar ook vooroordelen, maatschappelijke uitsluiting en gebroken families met zich meebracht. In het boek zijn twee verhalen verweven; dat van de jonge homoseksuele Yale en zijn vrienden (bijna allemaal gay) in San Francisco midden jaren tachtig, en dat van Fiona, de beste vriendin van Yale, die 2015 in Parijs op zoek gaat naar haar dochter, met wie ze geen contact meer heeft. Een epidemie dat het ene slachtoffer na het andere eist? Klinkt voorspelbaar, maar Makkai's vertelling zit vol verrassingen en haar personages zijn zo treffend neergezet dat je je als lezer zélf een lid voelt van de vriendengroep. Een verhaal over vertrouwen en het schenden daarvan, liefde en het verliezen daarvan, en pijn die zich een weg door de generaties baant. Voor wie niet bang is om te snotteren bij een boek, zelfs maanden nadat het uit is. (NC)

The Great Believers © GF

Ik ben er niet - Lize Spit (2020)

Met Ik ben er niet leverde Lize Spit een van de meestbesproken boeken van het jaar af. We krijgen een inkijk in het leven van Simon en Leo, een jong koppel dat in Brussel woont. Zij is een afgestudeerde scenarist die in een zwangerschapswinkel werkt, hij een grafisch ontwerper die bipolair is. Gedurende een jaar beschrijft Leo gedetailleerd en liefdevol hoe Simon langzaam maar zeker verloren loopt in zijn eigen hoofd en de verwoestende gevolgen daarvan voor zijn naaste omgeving. Het observatievermogen van Lize Spit is vlijmscherp, haar metaforen helder als bronwater, haar vertelstijl een pak vlotter van in haar debuut Het Smelt. Ik ben er nietis een boek dat je kordaat bij de keel grijpt, maar gelukkig niet totaal ademloos achterlaat. (MH)

Ik ben er niet © GF

Lees ook: Waarom boeken ons een beter mens maken

Barack Obama nam dit boek op in zijn top 19 uit 2019 en het prijkt op menig bestsellerlijst. Ook in 2020 blijft het een aanrader. Het boek volgt de levens van twaalf erg diverse Britse vrouwen, overwegend zwart, verspreid over verschillende decennia. Thema's zoals ras, seksualiteit, gender, feminisme, politiek, opvoeding, succes en geschiedenis worden verweven doorheen de persoonlijke verhalen van de vrouwen. Je krijgt een unieke blik op hoe het is om een zwarte vrouw te zijn in het Groot-Brittannië van de voorbije decennia. (LP)Het debuut van de Kortrijkse Anneleen Van Offel laat geen enkele lezer koud. We volgen Lydia, een alleenstaande arts, naar Israël nadat ze een noodkreet ontving van haar verloren pluszoon, de joodse Immanuel. Ze blijkt te laat: hij is overleden. In het boek probeert ze zijn laatste levensjaren te reconstrueren. Haar pluszoon bleek verstrikt geraakt in het leger en in een wereld waar hij geen grip op kon krijgen. 'Hier is alles veilig' is een roadtrip doorheen Israël, een land onder hoogspanning. Maar het is ook een reis doorheen de krochten van Lydia's gedachten en emoties en een zoektocht naar wie haar zoon geworden is nadat ze hem kwijt raakte. (LP)De Nigeriaanse Ifemelu is een briljant studente, en als ze de kans krijgt om haar land - dat onder een militaire dictatuur kreunt - te verlaten, trekt ze naar de VS om te studeren, ook al moet ze de man waar ze van houdt daarvoor loslaten. In Amerika wordt ze voor het eerst geconfronteerd met iets waar ze in Nigeria nooit bij stilstond: de kleur van haar huid. Een schitterende roman over liefde en harde beslissingen die tegelijk de wereld waar we in leven meesterlijk ontleedt. Bij momenten ook hilarisch (NLB)'Lanny' is na 'Verdriet is het ding met veren' de tweede roman van de Britse auteur Max Porter. De setting is een dorpje op zo'n zestig kilometer van Londen. Deels folkloristisch sprookje, deels whodunnit. Dead Papa Toothwort is wakker geworden. Hij hoort alles wat er in het dorp plaatsvindt. Hij spitst vooral zijn oren wanneer hij Lanny hoort, de jonge, ietwat ondeugende en dromerige zoon van de recent verhuisde stedelingen Robert en Jolie Lloyd. Nu eens een poëtische kakofonie, verteld vanuit het standpunt van Dead Papa Toothwort, dan weer een spannend relaas van bezorgde ouders en een dorp vol achterklap, op zoek naar Lanny. Waar is de jongen? En heeft de kunstenaar Mad Pete, waar Lanny vaak mee optrok, er iets mee te maken? (LP)Heb je 'Een klein leven' al verslonden? Dan zal deze lijvige klepper over toneelregisseur Max Hansen en zijn naasten je misschien ook kunnen bekoren. Minder 'trauma porn', maar niet minder verslavend. Deze coming-of-age-roman volgt de Noorse Max en zijn familie, die naar Amerika emigreren wanneer Max een jonge puber is. In eerste instantie heeft hij vooral heimwee naar Stavanger, waar hij met zijn jeugdvrienden de Vietnamoorlog naspeelde in de bossen en een kabbelend leventje leidde. Hij vraagt zich af hoe lang je van huis weg moet zijn voordat het te laat is om terug te keren. Na verloop van tijd vindt hij lotgenoten in boezemvriend Mordecai, kunstenares Mischa en Vietnamveteraan Owen - ook allen ontheemd op hun eigen manier. We worden als lezer meegetroond langs een halve eeuw Amerikaanse geschiedenis via de levensverhalen van Max en de zijnen. (LP)Een meeslepend verhaal of een genuanceerde blik op een maatschappelijke kwestie, weinig boeken bieden het allebei. Maar Rebecca Makkai zet ons met The Great Believers (vertaald als 'Een stralende toekomst') aan het pageturnen én aan het denken: over hoe de aidscrisis in de jaren tachtig genadeloos toesloeg en niet alleen talloze doden, maar ook vooroordelen, maatschappelijke uitsluiting en gebroken families met zich meebracht. In het boek zijn twee verhalen verweven; dat van de jonge homoseksuele Yale en zijn vrienden (bijna allemaal gay) in San Francisco midden jaren tachtig, en dat van Fiona, de beste vriendin van Yale, die 2015 in Parijs op zoek gaat naar haar dochter, met wie ze geen contact meer heeft. Een epidemie dat het ene slachtoffer na het andere eist? Klinkt voorspelbaar, maar Makkai's vertelling zit vol verrassingen en haar personages zijn zo treffend neergezet dat je je als lezer zélf een lid voelt van de vriendengroep. Een verhaal over vertrouwen en het schenden daarvan, liefde en het verliezen daarvan, en pijn die zich een weg door de generaties baant. Voor wie niet bang is om te snotteren bij een boek, zelfs maanden nadat het uit is. (NC) Met Ik ben er niet leverde Lize Spit een van de meestbesproken boeken van het jaar af. We krijgen een inkijk in het leven van Simon en Leo, een jong koppel dat in Brussel woont. Zij is een afgestudeerde scenarist die in een zwangerschapswinkel werkt, hij een grafisch ontwerper die bipolair is. Gedurende een jaar beschrijft Leo gedetailleerd en liefdevol hoe Simon langzaam maar zeker verloren loopt in zijn eigen hoofd en de verwoestende gevolgen daarvan voor zijn naaste omgeving. Het observatievermogen van Lize Spit is vlijmscherp, haar metaforen helder als bronwater, haar vertelstijl een pak vlotter van in haar debuut Het Smelt. Ik ben er nietis een boek dat je kordaat bij de keel grijpt, maar gelukkig niet totaal ademloos achterlaat. (MH)