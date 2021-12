De redactie dook in het recente literaire aanbod en selecteerde zes must-reads voor onder de kerstboom.

Utopia Avenue van David Mitchell'Mitchell vertelt het chronologische verhaal van de opkomst en ondergang van een (fictieve) Britse popgroep eind jaren zestig. De roman is origineel opgebouwd. Het bestaat uit drie delen, elk met de naam van een album van de groep, de hoofdstukken dragen dan weer de songs op die albums. De schrijver van de song is telkens ook het hoofdpersonage van het betreffende hoofdstuk. Hierdoor komen de stillistische kwaliteiten van Mitchell helemaal tot z'n recht, want afhankelijk van het bandlid dat centraal staat, verandert de toon van ingetogen, naar duister of agressief. Een roman met een stevige dosis drug, seks, rock'n roll en dito verhaallijn waar ook een jonge David Bowie en Leonard Cohen even langskomen. Fans van David Mitchell zullen hier en daar enkele personages uit zijn vorige romans ontdekken.' - 24,99 euro, Meulenhoff.De geschiedenis van mijn seksualiteit van Tobi Lakmaker'Deze debuutroman lees je in een ruk uit. Zelden werd een autobiografisch coming-of-ageverhaal zo ontroerend en tegelijkertijd hilarisch neergepend. Tobi Lakmaker schrijft in De geschiedenis van mijn seksualiteit over de moeilijke zoektocht naar zijn identiteit en intimiteit. Waar de realiteit stopt en de fictie begint heeft daarbij geen tel. In hoofdstukken die telkens worden opgehangen aan belangrijke relationele kantelmomenten, kruip je stapsgewijs in het hoofd van een zoekende twintiger. Mocht je bij het lezen in de war zijn door de naam van het vrouwelijke hoofdpersonage, weet dan dat de auteur sinds augustus (bij zijn vijfde druk), besloot met een andere naam door het leven te gaan, om trouwer te zijn aan zichzelf. Het boek gaat tenslotte niet zomaar over op zoek zijn naar jezelf en je plek op deze wereld. De literaire hype waard.'- 22,50 euro, Das Mag.Crossroads (vertaald als Kruispunt) van Jonathan Franzen'Deze vuistdikke roman nodigt je uit bij het disfunctionele gezin Hildebrandt in een voorstadje van Chicago begin jaren zeventig. Het huwelijk van Russ, prediker bij een progressieve kerk, en Marion Hildebrandt sputtert en drie van hun vier kinderen hebben elk hun eigen katjes te geselen. Elk lid van het gezin staat op een kruispunt tijdens een periode waarin zaken zoals de Vietnamoorlog, hippiecultuur, de strijd tegen racisme en vrouwenemancipatie de tijdsgeest bepalen. Wat de romans van Franzen zo sterk maakt is de kunde om met humor en mededogen personages te scheppen die onder je huid kruipen, ook al zijn het soms vervelende zieren of ijdele parvenu's. Gelukkig is deze verslavende klepper nog maar deel één van een trilogie over vijftig jaar Amerikaanse geschiedenis.' - 25 euro, Prometheus.Meneer Wilder en ik van Jonathan CoeMr Wilder en ik, van Jonathan Coe, is een charmant boek vol charmante mensen. We maken kennis met Calista, een componiste van soundtracks, die zich zorgen maakt over haar dochters en vooral ook terugkijkt naar de tijd dat ze regisseur Billy Wilder leerde kennen en op verschillende van zijn filmsets mocht werken. Jonge en oude liefde, Griekenland, de holocaust, hoe een carrière je kan overkomen en waarom kunst er toe doet, het zit allemaal in dit boek. Coe is een meester in het vangen van tijdsgeesten en schetsen van karakters en dit is een van de beste boeken die hij schreef. Een absolute aanrader wegens een mini-vakantie voor je hoofd die toch niet oppervlakkig is. - 20,99 euro, De Bezige Bij.Bewilderment van Richard Powers'Theo Byrne is een jonge astrobiologist die een manier vond om op andere planeten leven te vinden. Hij is ook weduwnaar en vader van een 9-jarige neuro-atypische jongen. Zijn zoon Robin is erg introvert, lief en gevoelig. Hij is dol op dieren en kan zich uren bezighouden met schilderen. Maar op school staat hij op het punt te worden weggestuurd omdat hij zijn eigen vriend gewelddadig aanviel. Robin wordt daarna psychisch geëvalueerd en krijgt het advies om allerhande medicatie in te nemen, iets waar zijn vader radicaal tegen is. In Bewilderment neemt Richard Powers je mee in een emotioneel krachtig verhaal waarin een vader zijn zoon hopeloos probeert te redden uit een wereld die gevaarlijk én bedreigd is.' - 18.45 euro, Random House UKIk ben er niet van Lize Spit'Het was even wachten op Ik ben er niet, de vuistdikke opvolger van succesdebuut Het Smelt van Lize Spit, wat resulteert in hooggespannen verwachtingen. Het boek draait om het leven van Leo en Simon, een jong koppel in Brussel. Leo werkt in een zwangerschapsboetiek, samen met vriendin en collega Lotte. Haar vriend Simon is grafisch ontwerper bij een hip bureau. Beide hoofdpersonages kregen de nodige klappen in het leven, met een erg geïsoleerd bestaan tot gevolg. In de loop van het verhaal zien we hoe Simon meer en meer verdwaalt in zijn eigen wereld, terwijl Leo wanhopig probeert om hem te helpen. Het resultaat is een meeslepend liefdesepos dat je zowel ontroerd als ontzet achterlaat.' - 25, 99 euro, Das Mag