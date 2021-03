'De druk op een vrouw om aan tientallen onmogelijke standaarden te voldoen blijft torenhoog', schrijft auteur, body positivity activist en make-up artist Sabine Peeters. Zij is een van de 110 stemmen die we naar aanleiding van de 110ste Internationale Vrouwendag aan het woord laten.

Een greep uit de impliciete veronderstellingen of adviezen die vrouwen meekrijgen in het leven:

'Wees assertief, maar niet brutaal.'

'Glimlach en omarm je sensualiteit, maar let op dat je geen foute signalen geeft.'

'Werk.'

'Creëer een gezin.'

'Blijf er zo lang mogelijk 30 jaar uit zien.'

'Bak elke week een bananenbrood.'

'Kleed je volgens de laatste nieuwe trends'

'Draag make-up, maar niet zo, nee, niet zoals jij het wil, denk aan wat jouw potentiële partner aantrekkelijk vindt'.

De lijst is eindeloos. Leven als vrouw is nog steeds proberen te balanceren op een koord dat met een punaise in de muur werd gestoken. En het oordeel bij een val is hard. Laten we deze editie van Internationale Vrouwendag zien als een reminder dat we meer zijn dan een vleesgeworden weerspiegeling van andermans verwachtingen.

