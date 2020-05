Nu de lockdown versoepelt, wordt verwacht dat het verkeer in de hoofdstad geleidelijk zal hervatten. Brussel Mobiliteit wil de Brusselaars overtuigen om vast te houden aan hun fietsgewoontes die de voorbije weken zijn ontstaan. #BlijvenTrappen verzamelt tal van verbeteringen die de Brusselaars daarbij moeten ondersteunen.

Sinds het begin van de lockdown zijn de Brusselse files nagenoeg verdwenen: er was 42 procent minder verkeer en de verplaatsingen per fiets schoten de hoogte in. Brussel Mobiliteit wil deze goede gewoontes bewaren tijdens de versoepeling van de maatregelen en stuurt motiverende boodschappen richting alle Brusselaars zoals 'Zadel je kinderen op met een betere conditie' en 'Je straalt wanneer je pedaalt'.

Achter #BlijvenTrappen schuilen vooral allerlei verbeteringen die de versoepeling makkelijker moeten maken. Naast de 40 kilometer nieuwe fietspaden, waaronder een fietsstrook in de Wetstraat, werden tal van ingrepen gedaan om verplaatsingen per fiets te ondersteunen.

Lange fietstochten

Op de site bike.brussels worden alle verbeteringen en intiatieven verzameld om veilig op de fiets te springen. Er staat onder meer een overzicht van de nieuwe infrastructuur, advies en fietsroutes om kinderen te leren fietsen of om lange fietstochten met het gezin te maken en plaatsen waar je een fiets kan kopen of laten herstellen.

Ook Villo! springt mee op de kar. Het deelfietssysteem biedt een gratis abonnement en batterij om de e-Villo! zes maanden te gebruiken. Het aanbod loopt van maandag 18 mei tot 30 juni 2020. Alle informatie staat op de website of de app.

