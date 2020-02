De term 'date night' klinkt veel koppels erg geforceerd in de oren, maar volgens Amerikaanse psycholoog John Gottman is het de sleutel tot een goede relatie. Vooral als er op zo'n avond gepraat wordt over de dingen die ertoe doen. Geld, seks en dromen, bijvoorbeeld.

Every great love story is a never-ending conversation. Zo opent John Gottman zijn nieuwste boek Eight Dates, Essential Conversations for a Lifetime of Love. Wat een cliché, denk je misschien. Maar Gottman is geen lichtgewicht-relatiegoeroe die melige quotes spuit. 45 jaar geleden richtte hij een lab op, met daarin iets wat op een klein appartement leek, wat na een tijdje de bijnaam The Love Lab kreeg. Doel was uit te zoeken hoe relaties werken en wie samenblijft of net uit elkaar gaat, niet alleen aan de hand van vragenlijsten en interviews, maar ook door koppels te observeren terwijl ze gewoon hun leven leiden. Lichaamstaal, stresshormonen, alles wordt geregistreerd en duizenden koppels worden vervolgens tientallen jaren opgevolgd. Wie op wie gaat vallen, dat is onmogelijk in te schatten, stelt Gottman, maar na vier decennia onderzoek beweert hij met 94% accuraatheid te kunnen voorspellen of een relatie zal werken dan wel een bron van miserie zal zijn. 'Gelukkige koppels verschillen niet zo veel van ongelukkige. Alleen hebben de eerste op dagelijkse basis een goede connectie. Koppels die tijdens ons gesprek vooral over de goede tijden praten, en over elkaars positieve eigenschappen, hebben een grotere kans op slagen. Het is geen kwestie van geluk hebben, het is een keuze die je maakt. Iets wat je doet.' Of mensen scheiden of samenblijven is niet het enige wat Gottman interesseert, zijn instituut doet ook onderzoek naar hoe langdurige relaties functioneren. 'Heel wat koppels blijven 30, 40 jaar samen, maar ze zijn lang niet allemaal gelukkig', schrijft hij. 'Koppels die lang samen zijn, denken dat ze elkaar ontzettend goed kennen. Maar is dat wel zo?' Uit onderzoek aan de universiteit van Californië blijkt dat ouders van jonge kinderen amper 35 minuten per dag met elkaar praten, en dan nog vooral over de praktische zaken van het leven. Date night staat bij veel koppels onderaan op hun to-dolijstje, en veel koppels gebruiken sms en mail om het over ernstige onderwerpen te hebben, conflicten op te lossen of excuses aan te bieden. Logisch dat 'we zijn uit elkaar gegroeid' een vaak gehoorde klacht is als onderwerpen als vertrouwen, seks en geld niet aangeraakt worden. 'Elkaar leren kennen is een nooit eindigend proces en dat kan alleen als je nadrukkelijk tijd maakt voor elkaar en nieuwsgierig blijft naar de ander', stelt Gottman. Onze persoonlijke handleiding evolueert constant, en als partner blijf je het best up-to-date. Blijf daarom vragen stellen, raadt Gottman aan. Om ons op weg te helpen schreef hij Eight Dates, Essential Conversations for a Lifetime of Love. Een praktisch boek, met testjes, vragenlijsten, vragen die je zowel vooraf als tijdens het gesprek kunnen helpen en zelfs oplossingen voor als de date fout dreigt af te lopen. We overlopen de acht date-topics met Lieven Migerode, relatietherapeut en auteur van Ik zie je graag. Hoe blijf je gelukkig in een relatie.