Het begin

Bionic Yarn is opgericht door New Yorkers Tyson Toussant en Tim Coombs. Het idee om van oud plastic textiel te maken, haalden ze bij outdoormerk Patagonia, dat al in '93 gerecycleerde fleecejasjes uitbracht. 'Ik dacht toen nogal naïef: waarom maken ze er niet al hun kleren van?', zei Toussant. Omdat het garen nog niet sterk g...