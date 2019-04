Bio-afbreekbare zakjes blijken veel hardnekkiger dan gedacht. Britse onderzoekers stellen vast dat sommige varianten na drie jaar in het milieu nog perfect bruikbaar zijn.

Door de toenemende aandacht voor plasticvervuiling gaan producenten en winkelketens koortsachtig op zoek naar alternatieven. Bio-afbreekbare en composteerbare zakjes zijn vaak de makkelijkste oplossing, omdat ze nauwelijks verschillen van conventionele plasticzakjes, en als ze in het milieu terechtkomen, verdwijnen ze gewoon.

Tenminste, dat is de bedoeling. Want uit Brits onderzoek blijkt nu dat dat afbraakproces heel wat trager gaat dan je zou verwachten. Onderzoekers van de Universiteit van Plymouth bestudeerden vijf populaire varianten en stelden die drie jaar lang bloot aan de lucht, aarde en zeewater: drie omgevingen waarin ze terecht kunnen komen. De zakjes werden op geregelde tijdstippen gecontroleerd op uiterlijke kenmerken, sterkte, textuur en chemische structuur.

Open lucht

Na negen maanden in open lucht bleken alle materialen volledig uiteengevallen in stukjes. Maar in het zeewater of in de grond verliep het proces heel wat minder vlot: zelfs na drie jaar bleven zowel de bio-afbreekbare als de conventionele plastic zakjes gewoon bruikbaar.

De composteerbare variant deed het dan weer heel goed in het zeewater: na drie maanden was de zak volledig verdwenen. Maar vreemd genoeg deed de zak het in de grond veel minder goed: na 27 maanden was de zak nog steeds aanwezig in de aarde.

'Ik was erg verrast dat, na drie jaar, sommige zakjes nog een volle lading boodschappen konden dragen', zegt onderzoeker Imogen Napper, die de studie leidde.'Als je het label 'bio-afbreekbaar' ziet, zou je automatisch aannemen dat het sneller afbreekt dan een conventioneel zakje. Maar, tenminste na drie jaar, blijkt uit ons onderzoek dat dat niet noodzakelijk het geval is.'

Standaarden

In de studie, die verscheen in Environmental Science and Technology, stellen de wetenschappers dan ook de vraag of de zakjes wel snel genoeg afbreken om een echte oplossing vormen voor het probleem van de plasticvervuiling.

'Dit onderzoek confronteert ons met een aantal vragen over wat de bevolking kan verwachten bij het label 'bio-afbreekbaar'', zegt hoogleraar Richard Thompson, hoofd van de Internationale Onderzoeksgroep naar Plasticvervuiling op Zee. 'We stellen hier vast dat de geteste materialen geen consistent, betrouwbaar en relevant voordeel opleveren op het vlak van zeeafval. Het baart me ook zorgen dat deze nieuwe materialen problemen opleveren op het vlak van recyclage. Onze studie benadrukt de noodzaak aan standaarden op het vlak van afbreekbare materialen.'