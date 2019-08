Bij de Noorderburen dacht de gemeente Utrecht na over hoe ze bijen genoeg voedsel kunnen verschaffen. Meer dan driehonderd Utrechtse bushokjes kregen daarom een groen dak, vol lekkers voor de zoemende dieren.

Groene daken hebben heel wat voordelen. Ze zorgen voor verkoeling bij hitte en schonere lucht, absorberen regenwater en hebben een positieve invloed op de biodiversiteit in de stad. Bijen, vlinders, hommels en andere insecten zijn immers dol op groen. Dat is ook de stad Utrecht niet ontgaan. Maar liefst 316 bushaltes kregen er daarom een sedumdak.

Bijvriendelijke bushokjes in Utrecht © gemeente Utrecht

Utrecht ging in zee met RBL Outdoor in samenwerking met Clear Channel. Zij onderhouden de bushalte- en reclamevoorzieningen in de stad. De kosten voor het onderhoud worden betaald van de reclame-inkomsten, waardoor de gemeente er niets voor hoeft neer te tellen. De eis van de gemeente was dat de nieuwe partner in reclamevoorziening zo duurzaam mogelijk te werk zou gaan.

Circulaire kringloop

Naast groene daken, hebben ook 96 bushaltes zonnepanelen. Daarboven hebben alle haltes LED-verlichting en een zitje van bamboe. Deze inspanningen maken deel uit van het plan dat Utrecht in 2050 zichzelf een circulaire stad wil kunnen noemen. Dat wil zeggen dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de aanwezige grondstoffen en materialen, van duurzame energiebronnen en het menselijk kapitaal in de stad.

Groen, groener, groenst

En het blijft ook niet bij groene daken. Utrecht haalt de natuur binnenkort nog meer naar de stad, in de vorm van groene woontorens. Net zoals Eindhoven en Antwerpen krijgt ook Utrecht een verticaal bos, naar voorbeeld van het 'Bosco Verticale' in Milaan van architect Stefano Boeri. In Utrecht kreeg dit project de naam Wonderwoods. Twee woontorens zullen er worden uitgerust met 360 bomen en 9.640 struiken. Al dit extra groen in de stad zou goed zijn voor de luchtkwaliteit, biodiversiteit én een rustgevend effect hebben op de bewoners en omwonenden.

