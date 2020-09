Naar aanleiding van de Week van de Duurzame Gemeente, die vandaag start, zetten 92 Vlaamse gemeenten 'Duurzame Helden' in de kijker. De focus ligt dit jaar op coronahelden.

Het gaat om burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die tijdens de coronacrisis een bijdrage hebben geleverd aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

De SDG's moeten onze planeet tegen 2030 beter maken, zowel op sociaal, economisch als ecologisch vlak. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen, kwaliteitsonderwijs en klimaatactie zijn er voorbeelden van.

Dit jaar focust de Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG), op coronahelden. Het gaat om mensen en organisaties die bijzondere inspanningen hebben geleverd de voorbije maanden en die zich ook in de toekomst blijven inzetten voor een duurzame wereld.

'Denk bijvoorbeeld aan het zorgpersoneel, maar net zo goed aan vrijwilligers die in alle bescheidenheid anderen helpen. Of de jeugd die er voor heeft gezorgd dat zomerkampen toch veilig konden doorgaan en zo tal van kinderen een onvergetelijke ervaring bezorgden', verklaart Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

In heel Vlaanderen vinden in 92 gemeenten activiteiten plaats. Zo is er een zwerfvuilactie in Haacht, worden voedselhulporganisaties in de kijker gezet in Oostende en worden 'helden' geportretteerd in Sint-Niklaas

(Belga)

