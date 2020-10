Kunst Aan Zet verenigt deze maand meer dan duizend werken van onze eigen kunstenaars op een online platform en in verschillende Vlaamse en Brusselse galerijen. Opvallend: je hoeft de Lotto niet te winnen om een stuk te bemachtigen.

De kunst- en cultuursector kregen zware klappen te verduren tijdens de coronacrisis. Verschillende galerijen hielden hun deuren gesloten, grote kunstevenementen werden uitgesteld en kunstenaars moesten, net als wij allemaal, in hun kot blijven. Kunst Aan Zet wil deze kunstenaars ondersteunen. Het initiatief verenigde de werken van meer dan 300 kunstenaars van eigen bodem in een betaalbare kunst- en designcollectie.

De kunstwerken zijn verspreid over dertig galerijen in Vlaanderen en Brussel, maar worden ook tentoongesteld op het online platform van Kunst Aan Zet. Het uitgangspunt van de organisatie: betaalbare kunst voor iedereen. De prijzen starten bij 40 euro en lopen op tot 10.000 euro, voor elk wat wils. Het is daarnaast ook mogelijk om een werk op afbetaling aan te schaffen met een renteloze kunstlening. De koper kan gespreid over een periode van twee jaar betalen, zonder dat het een euro extra kost.

Kunst Aan Zet © gf

Naast het online platform organiseert Kunst Aan Zet van 10 tot 31 oktober de Ontdekkingsweken van de Betaalbare Kunstcollectie. Wie graag een woordje uitleg bij de werken krijgt, of ze liever gezellig live bewonderd, kan zich tijdens deze weken inschrijven voor de gratis Gallery Hopping Tours. Inschrijven voor de tours is noodzakelijk en daar wacht je best niet te lang mee, sommige rondleidingen zijn reeds volzet.

