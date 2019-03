Berlijn roept Internationale Vrouwendag uit tot officiële feestdag

De linkse coalitie heeft Internationale Vrouwendag uitgeroepen tot officiële feestdag in de deelstaat Berlijn. Begin dit jaar werd de beslissing genomen, na een petitie die dertigduizend keer ondertekend werd. De Duitse politica Iris Spranger (SPD) zat achter die petitie. In een open brief drukte ze haar enthousiasme uit: 'Stelt u zich eens voor wat we allemaal kunnen op de nieuwe feestdag! Luid en duidelijk op straat komen en pleiten voor volledige gelijkheid van mannen en vrouwen, de tijd nemen om te luisteren naar vrouwen die over hun problemen vertellen en alle Berlijners een rustpauze bieden.'

Naast enkele politieke activiteiten, zetten ook gewone burgers evenementen op poten. Maar niet iedereen is even enthousiast. De liberalen van de FDP zien acht maart als een zwarte dag voor de economie en enkele vrouwen wijzen erop dat Internationale Vrouwendag geen reden tot feest of rust is, maar een dag om te strijden.

Berlijn is zeker niet de eerste plaats ter wereld waar de inwoners vrij krijgen op Internationale Vrouwendag. Ook in Afghanistan, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Burkina Faso, Cambodia, China (enkel voor vrouwen), Cuba, Georgië, Guinea-Bissau, Eritrea, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Madagaskar (enkel voor vrouwen), Moldova, Mongolië, Montenegro, Nepal (enkel voor vrouwen), Rusland, Tajikistan, Turkmenistan, Oeganda, Oekraïne, Oezbekistan, Vietnam en Zambia is acht maart een officiële feestdag.