Een fijn seksleven binnen je relatie is niet altijd gemakkelijk om vast te houden na die eerste wilde jaren samen. Terwijl tevredenheid over je seksleven nauw verbonden is met tevredenheid over je relatie. Daarom wijdt Sofia Prekatsounaki haar doctoraatsonderzoek aan seksualiteit tussen partners. Momenteel is ze op zoek naar koppels die willen deelnemen aan een online studie.

Seksualiteit wordt in heel wat gevallen beleefd binnen partnerrelaties. Hoe partners seksualiteit met elkaar beleven, heeft waarschijnlijk te maken met hoe zij hun relatie verder vormgeven. Maar hoe werkt dit precies? Sofia Prekatsounaki, doctoraatsonderzoeker aan het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen van de KU Leuven, wil verheldering brengen.

Nood aan meer onderzoek

'Seksualiteit tussen partners is nog niet voldoende onderzocht', vindt Sofia Prekatsounaki. Nochtans is de nood om dit aspect van romantische relaties te begrijpen groot. 'Veel aspecten van het seksueel leven van koppels veranderen in de loop van een relatie, en niet altijd ten goede. Zo weten we bijvoorbeeld dat seksuele tevredenheid en seksueel verlangen vaak afnemen naarmate een relatie langer duurt. Toch worden deze zaken geassocieerd met persoonlijk en relationeel geluk'. Een uitgebreide studie naar het hoe, wanneer en waarom van seksualiteit in partnerrelaties komt dus als geroepen.

Seksualiteit is context-bepaald

Een van de meest besproken aspecten van seksualiteit tussen partners is seksueel verlangen. 'Seksueel verlangen werd traditioneel gezien als een persoonlijke, individuele aangelegenheid - wat nog steeds bekend staat als libido. Het zou spontaan zijn en zomaar uit de lucht komen vallen. Inmiddels weten we dat alle vormen van verlangen responsief zijn en sterk afhangen van situatie en context. Hetzelfde geldt voor alle andere aspecten van seksualiteit. Onze seksualiteitsbeleving is complex. Daarbij spelen fysiologische en persoonlijkheidskarakteristieken een rol, net als sociale en maatschappelijke factoren.Maar ook met dezelfde fysiologie en persoonlijkheid, in hetzelfde sociaal klimaat, kan jouw relatie, en ook je seksuele relatie met twee verschillende partners, er toch totaal anders uitzien', licht de onderzoekster toe. Dat betekent dat de interacties tussen twee partners heel belangrijk zijn om naar te kijken als we seksualiteit in partnerrelaties willen begrijpen.

In een relatie ben je altijd met twee © Getty

Samen seksualiteit creëren

Sofia Prekatsounaki ziet seksualiteit tussen twee partners als het product van hoe die partners dagelijks met elkaar omgaan. 'Hoe handel ik als persoon vanuit mijn eigen behoeften, hoeveel rekening houd ik met de behoeften van mijn partner, en in hoeverre voel ik mij door mijn partner begrepen en gerespecteerd? Dat zijn allemaal aspecten van dagelijkse interacties tussen partners die een groot effect kunnen hebben op hoe zij samen seksualiteit beleven. Daar weten we al wel wat over, op basis van individuele bevragingen. Maar in een relatie ben je altijd met twee. En dus is het belangrijk om beide kanten van het verhaal te horen.' Daarom willen de onderzoekers bij het huidige onderzoek beide partners van een koppel betrekken.

Er komen geen elektrodenplakkers, tubes of schermen met hartslaggrafieken te pas aan dit onderzoek, wat je herkent uit studies naar fysieke opwinding. De studie gaat ook niet door in een labo, maar volledig online. Via een mobile app worden de deelnemers gevraagd om een dagboek bij te houden, terwijl ze ook relatieopdrachten krijgen om samen uit te voeren.

Geïnteresseerd om deel te nemen? Je vindt alle informatie op de website Seksualiteitinpartnerrelaties.be . De onderzoekers zijn op zoek naar samenwonende heteroseksuele, homoseksuele en lesbische koppels (18-50 jaar) in een monogame relatie van minstens zes maanden.

Seksualiteit wordt in heel wat gevallen beleefd binnen partnerrelaties. Hoe partners seksualiteit met elkaar beleven, heeft waarschijnlijk te maken met hoe zij hun relatie verder vormgeven. Maar hoe werkt dit precies? Sofia Prekatsounaki, doctoraatsonderzoeker aan het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen van de KU Leuven, wil verheldering brengen. Nood aan meer onderzoek'Seksualiteit tussen partners is nog niet voldoende onderzocht', vindt Sofia Prekatsounaki. Nochtans is de nood om dit aspect van romantische relaties te begrijpen groot. 'Veel aspecten van het seksueel leven van koppels veranderen in de loop van een relatie, en niet altijd ten goede. Zo weten we bijvoorbeeld dat seksuele tevredenheid en seksueel verlangen vaak afnemen naarmate een relatie langer duurt. Toch worden deze zaken geassocieerd met persoonlijk en relationeel geluk'. Een uitgebreide studie naar het hoe, wanneer en waarom van seksualiteit in partnerrelaties komt dus als geroepen.Seksualiteit is context-bepaaldEen van de meest besproken aspecten van seksualiteit tussen partners is seksueel verlangen. 'Seksueel verlangen werd traditioneel gezien als een persoonlijke, individuele aangelegenheid - wat nog steeds bekend staat als libido. Het zou spontaan zijn en zomaar uit de lucht komen vallen. Inmiddels weten we dat alle vormen van verlangen responsief zijn en sterk afhangen van situatie en context. Hetzelfde geldt voor alle andere aspecten van seksualiteit. Onze seksualiteitsbeleving is complex. Daarbij spelen fysiologische en persoonlijkheidskarakteristieken een rol, net als sociale en maatschappelijke factoren.Maar ook met dezelfde fysiologie en persoonlijkheid, in hetzelfde sociaal klimaat, kan jouw relatie, en ook je seksuele relatie met twee verschillende partners, er toch totaal anders uitzien', licht de onderzoekster toe. Dat betekent dat de interacties tussen twee partners heel belangrijk zijn om naar te kijken als we seksualiteit in partnerrelaties willen begrijpen. Samen seksualiteit creërenSofia Prekatsounaki ziet seksualiteit tussen twee partners als het product van hoe die partners dagelijks met elkaar omgaan. 'Hoe handel ik als persoon vanuit mijn eigen behoeften, hoeveel rekening houd ik met de behoeften van mijn partner, en in hoeverre voel ik mij door mijn partner begrepen en gerespecteerd? Dat zijn allemaal aspecten van dagelijkse interacties tussen partners die een groot effect kunnen hebben op hoe zij samen seksualiteit beleven. Daar weten we al wel wat over, op basis van individuele bevragingen. Maar in een relatie ben je altijd met twee. En dus is het belangrijk om beide kanten van het verhaal te horen.' Daarom willen de onderzoekers bij het huidige onderzoek beide partners van een koppel betrekken. Er komen geen elektrodenplakkers, tubes of schermen met hartslaggrafieken te pas aan dit onderzoek, wat je herkent uit studies naar fysieke opwinding. De studie gaat ook niet door in een labo, maar volledig online. Via een mobile app worden de deelnemers gevraagd om een dagboek bij te houden, terwijl ze ook relatieopdrachten krijgen om samen uit te voeren.