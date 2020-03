De Belgische supermarkten gaan in de komende dagen liefst een half miljoen maaltijden schenken aan de voedselbanken, want door het hamsteren zijn er geen overschotten meer.

De coronacrisis en het onnodig hamsteren van de mensen had een onaangenaam gevolg voor de kwetsbare mensen en gezinnen die van voedselbanken afhankelijk zijn om eten op tafel te krijgen. Jaarlijkse verwerken de voedselbanken 18.000 ton voedsel ofwel meer dan 30 miljoen maaltijden. De Belgische supermarkten schenken nu samen 233 ton, het equivalent van een half miljoen maaltijden.

'We hebben vandaag als federale regering ook 225.000 euro gegeven aan de voedselbanken om producten te kunnen bijkopen die nodig zijn, maar waarvan de voorraad slinkt', kondigt minister Muylle aan. 'Er is ook beslist om een IT-platform op te zetten, zodat alle voedselbanken goed kunnen communiceren over stocks en tekorten. En er is drie miljoen euro vrijgemaakt voor de OCMW's om die te kunnen inzetten voor voedselaankoop en voedselcheques', vervolgt ze.

De producten die de supermarkten schenken bestaan uit droge voeding zoals pasta, rijst en bloem, maar ook olijfolie, conserven, drank en noodzakelijk producten zoals WC-papier, luiers en wasmiddel. Indien de situatie van de voedseltekorten blijft aanhouden zijn de supermarkten zelfs bereid om opnieuw initiatief te nemen. 'Zo nodig voeren we dezelfde operatie uit in de komende maanden. Het is belangrijk om onze klanten te voorzien van producten, maar nog meer om de kwetsbare mensen te voorzien van levensmiddelen', vertelt Comeos-CEO Michel.

De coronacrisis en het onnodig hamsteren van de mensen had een onaangenaam gevolg voor de kwetsbare mensen en gezinnen die van voedselbanken afhankelijk zijn om eten op tafel te krijgen. Jaarlijkse verwerken de voedselbanken 18.000 ton voedsel ofwel meer dan 30 miljoen maaltijden. De Belgische supermarkten schenken nu samen 233 ton, het equivalent van een half miljoen maaltijden. 'We hebben vandaag als federale regering ook 225.000 euro gegeven aan de voedselbanken om producten te kunnen bijkopen die nodig zijn, maar waarvan de voorraad slinkt', kondigt minister Muylle aan. 'Er is ook beslist om een IT-platform op te zetten, zodat alle voedselbanken goed kunnen communiceren over stocks en tekorten. En er is drie miljoen euro vrijgemaakt voor de OCMW's om die te kunnen inzetten voor voedselaankoop en voedselcheques', vervolgt ze. De producten die de supermarkten schenken bestaan uit droge voeding zoals pasta, rijst en bloem, maar ook olijfolie, conserven, drank en noodzakelijk producten zoals WC-papier, luiers en wasmiddel. Indien de situatie van de voedseltekorten blijft aanhouden zijn de supermarkten zelfs bereid om opnieuw initiatief te nemen. 'Zo nodig voeren we dezelfde operatie uit in de komende maanden. Het is belangrijk om onze klanten te voorzien van producten, maar nog meer om de kwetsbare mensen te voorzien van levensmiddelen', vertelt Comeos-CEO Michel.