Het nieuwe platform BloomUp wil de drempel naar mentale gezondheidszorg verlagen en de wachttijden verkorten voor jongvolwassenen.

Sinds de coronacrisis geven heel wat jongeren aan zich niet goed in hun vel te voelen. Combineer die kennis met de wetenschap dat ongeveer tachtig procent van de psychische problemen begint tussen een leeftijd van 15 en 25 jaar, en je begrijpt dat een goede mentale ondersteuning levens kan veranderen.

Dat wil de Belgische startup BloomUp faciliteren, door online zorgverleners te koppelen aan hulpbehoevende jongvolwassenen tussen 18 en 35 jaar. Na de invulling van enkele vragen via de website, worden ze 'gematcht' met drie erkende psychologen of psychotherapeuten. De keuze is vervolgens aan de jongere zelf, het kennismakingsgesprek is gratis.

Op die manier wil BloomUp niet alleen de drempel richting psychologische zorg verlagen, maar ook de wachttijden aanpakken. Die bedragen op dit moment gemiddeld tussen een maand en een jaar: kostbare tijd die verloren gaat. Op dit moment zijn er al dertig zorgverleners aangesloten bij BloomUp.

bloomup.org

