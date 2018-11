Belgische kunstenaar Boccanegra plaatst kunstwerk stiekem op Piramide van Gizeh

Conceptueel kunstenaar Boccanegra kan zich niet vinden in de manier waarop we sinds de jaren zeventig de mensheid voorstellen aan buitenaards leven. Op The Golden Record, die meereist in The Voyager, staan geluiden en afbeeldingen die speciaal geselecteerd zijn om de diversiteit van leven en cultuur op aarde te portretteren.

'Het beeld dat van de mensheid wordt geschetst, is naar mijn mening helemaal niet representatief. Bovendien zal het ook tienduizenden jaren duren voordat we een antwoord zouden krijgen', aldus Boccanegra.

De kunstenaar stuurt daarom een eigen gegraveerd bericht, The Epitaph gedoopt, de wereld in: 'Geschreven vanuit de veronderstelling dat we onszelf uiteindelijk de das zullen omdoen.' Boccanegra is er immers van overtuigd dat we niet meer zullen bestaan op het moment dat buitenaards leven de aluminium schijf zal vinden.

Oproep tot concrete acties

Het is volgens hem geen slecht idee om ook op aarde een bericht achter te laten. Een eenvoudige en korte boodschap, die schetst wat ons als mensheid is overkomen en hoe het zo ver is kunnen komen. De boodschap luidt dat onze eigen menselijke natuur voor onze uitroeiing heeft gezorgd.

Een niet mis te verstane kritiek. 'Als we naar de wereld van vandaag kijken vind ik dat de tijd van hopen voorbij mag zijn. En dat we in plaats daarvan overgaan tot concrete acties', klinkt het. 'Ik denk dat we enkel uit deze neerwaartse spiraal zullen geraken als we onze menselijke aard overstijgen, als we gaan samenwerken over grenzen en rassen heen.'

Dat hij de moeite heeft genomen om - ondanks het militaire regime in Egypte - stiekem een boodschap te plaatsen op een piramide, wijst erop dat de kunstenaar het vertrouwen in de mensheid nog niet volledig kwijt is. 'Ondanks alles heb ook ik nog steeds hoop. Anders had ik nooit het risico genomen om dit werk te voltooien.'

Toestemming om met een drone een kunstwerk te plaatsen op de piramide vroeg hij niet. 'Ze zouden toch niet hebben toegezegd en het zou mijn intenties tegelijkertijd onthuld hebben. Dus nam ik mijn artistieke vrijheid, er zeker en vast van bewust dat dat hun niets kon schelen in Egypte, en nam een persoonlijk risico om het proberen dit kunstwerk te voltooien.'