De Belgische modesector is zwaar getroffen door de coronacrisis. De gevolgen gaan veel verder dan dit seizoen: ook voor de wintercollectie 2020-2021 en zelfs het volgende zomerseizoen zit de sector met de handen in het haar, zegt de Belgische modefederatie Creamoda.

De Belgische merken weten niet hoe ze aan de nieuwe seizoenscollecties moeten beginnen, klinkt het. Hoeveel moeten ze gaan produceren en waar kan dat het beste gebeuren, rekening houdend met waar de epidemie toeslaat en het sluiten van de grenzen tussen veel landen. Als de winkels gaan heropenen, zal de consument dan weer shoppen zoals voorheen of eerder de vinger op de knip houden? En wat met de levering van stoffen die vaak uit Italië komen?

Intussen hebben steeds meer Belgische kledingbedrijven te kampen met klanten die hetzij niet betalen, of bestellingen annuleren omdat hun winkels gesloten zijn. 'Dat leidt tot grote cashflow-problemen en is moeilijk om dragen door kmo's met beperkte financiële draagkracht. Daarbij is het vaak een strijd van David tegen Goliath waarbij het merk met zijn rug tegen de muur gezet wordt door sterke klanten waartegen men niet wil of kan ingaan', merkt Creamoda op. Ook het feit dat heel wat familiefeesten (lentefeest, communie, huwelijken, enzovoort) momenteel niet kunnen plaatsvinden, terwijl dit normaal een topperiode is voor de modesector, zorgt voor een groot omzetverlies.

De federatie hoopt dat het akkoord dat de regering met de banken afsloot, effectief kan worden uitgevoerd, zodat de kledingbedrijven wat ademruimte krijgen. Daarnaast vraagt ze dat maatregelen zoals tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 'zo lang als nodig worden aangehouden'. Uitstel van RSZ-betalingen zouden volgens Creamoda ook moeten kunnen gelden voor bedrijven die niet volledig gesloten zijn maar toch een sterke daling van hun activiteiten zien. Tot slot hoopt men dat de heropening van de winkels niet te lang meer op zich laat wachten.

