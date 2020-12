Mondmaskers zijn vandaag onmisbaar, maar de wegwerpexemplaren zorgen voor een hele nieuwe berg afval. Een ondernemerskoppel uit Knokke wil daar een einde aan maken.

Wie let op de hoeveelheid afval die hij of zij veroorzaakt, kiest momenteel voor wasbare mondmaskers, want het duurt maar liefst 450 jaar voordat een plastic exemplaar op natuurlijke wijze afgebroken wordt (en dan nog verdwijnen microplastics nooit helemaal). Maar eerlijk? Af en toe kan een wegwerpexemplaar ook wel handig zijn. Voor die gevallen heeft de Belgische webwinkel iearthfriendly nu een oplossing. De eigenaars in de vorm van het Belgisch-Colombiaanse koppel Xavier Vermeirsch en Angelica Carmona ontwierpen als eerste in België een biologisch afbreekbaar mondmasker.

Dat composteerbare mondmasker bestaat uit hennepvezels en biedt met een filtratiegraad van 98 procent dezelfde bescherming als een traditioneel wegwerpmondmasker. Zo is het conform de Europese veiligheidsnormen UNS-1. Bij het maken worden de vezels onder hoge druk geperst met koud water waarbij er geen additieven zoals lijm of siliconen aan te pas komen.

De maskers zijn vanaf nu verkrijgbaar in de online shop per 50 stuks op iearthfriendly.com. Er is de keuze om ze los of reeds geassembleerd te kopen en er is ook een variant voor kinderen. De prijs is € 34,70 voor de klaargemaakte en € 49,06 voor de losse exemplaren.

