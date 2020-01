De mentale en fysieke gezondheid van LGBTQI+-personen vormt dit jaar het thema van de Belgian Pride. Met de slogan 'WeCare' wil de organisatie zelfzorg en de zorg voor anderen onder de aandacht brengen.

Het thema richt zich niet enkel op de fysieke gezondheid, maar evengoed op de mentale en sociale gezondheid. Binnen de LGBTQI+-gemeenschap merken ze dat er inspanningen geleverd worden, maar ook dat er nog steeds een moeilijke en complexe relatie is met de medische wereld.

'Bij intersekse personen gebeuren er nog steeds onnodige medische ingrepen, die trauma's en fysieke gevolgen kunnen hebben. LGBTI+ senioren vervallen in eenzaamheid en keren terug op zichzelf, transgenderpersonen krijgen niet altijd de juiste medische gezondheidszorg', stellen Rachael Moore en Tom Devroye, coördinatoren van RainbowHouse Brussels en Arc-en-Ciel Wallonie.

Er zijn nog steeds heel wat gezondheidsuitdagingen voor LGBTQI+-personen. Zo is er bijvoorbeeld de onwetendheid van gyneacologen over het seksleven van lesbische en biseksuele vrouwen en is het aantal zelfmoordgedachten nog steeds torenhoog, geven RainbowHouse Brussels en Arc-en-Ciel Wallonie aan.

Tijdens de Belgian Pride periode van 8 tot en met 24 mei zullen er meer dan 70 evenementen georganiseerd worden. Aan de Pride Parade op zaterdag 23 mei nemen meer dan 80 groepen en organisaties deel.

