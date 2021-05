Ook de tweedehandssector in ons land ontkomt niet aan de coronacrisis. De fysieke verkooppunten van de tweedehandssector dragen er de gevolgen van: 73,7 procent van de Belgen heeft het voorbije jaar één of meerdere tweedehandsspullen weggegeven. Dat is een daling in vergelijking met de 85,9 procent een jaar eerder.

Door de lockdownmaatregelen moesten ook de Kringwinkels en de fysieke verkooppunten van tweedehandswinkels zoals Troc.com en Cash Converters de afgelopen maanden geruime tijd de deuren sluiten. Deze beperking resulteerde in een forse daling (van 85,9 naar 73,7 procent) van het aantal Belgen die tweedehandsspullen hebben weggegeven. Via de online kanalen, zoals 2dehands.be, werden wel nog steeds tweedehandsspullen gekocht of verkocht. Daardoor werd de daling van het aantal mensen dat de voorbije maanden spullen verkocht, grotendeels gecompenseerd: van 43,7 naar 42,9 procent.

Een rondvraag doet volgens de initiatiefnemers vermoeden dat de daling een tijdelijk fenomeen was. "Een aantal Kringwinkels heeft immers ook een online aanbod gelanceerd", zegt Eva Verraes, directeur van HERW!N, de koepel van onder meer de Kringwinkels. "Het ziet het er ook naar uit dat de mensen hun spullen vorig jaar hebben bijgehouden en die nu massaal naar de Kringwinkels brengen. Als de huidige drukte aanhoudt, wordt 2021 een recordjaar."

Zaterdag 29 mei start de week van de Gever. Tot en met vrijdag 4 juni verwennen de Kringwinkels alle gevers met een kleine attentie. (Belga)

Het online onderzoek werd in maart in opdracht van 2dehands, Troc.com, Cash Converters en De Kringwinkel uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX bij tweeduizend Vlamingen.

Door de lockdownmaatregelen moesten ook de Kringwinkels en de fysieke verkooppunten van tweedehandswinkels zoals Troc.com en Cash Converters de afgelopen maanden geruime tijd de deuren sluiten. Deze beperking resulteerde in een forse daling (van 85,9 naar 73,7 procent) van het aantal Belgen die tweedehandsspullen hebben weggegeven. Via de online kanalen, zoals 2dehands.be, werden wel nog steeds tweedehandsspullen gekocht of verkocht. Daardoor werd de daling van het aantal mensen dat de voorbije maanden spullen verkocht, grotendeels gecompenseerd: van 43,7 naar 42,9 procent. Een rondvraag doet volgens de initiatiefnemers vermoeden dat de daling een tijdelijk fenomeen was. "Een aantal Kringwinkels heeft immers ook een online aanbod gelanceerd", zegt Eva Verraes, directeur van HERW!N, de koepel van onder meer de Kringwinkels. "Het ziet het er ook naar uit dat de mensen hun spullen vorig jaar hebben bijgehouden en die nu massaal naar de Kringwinkels brengen. Als de huidige drukte aanhoudt, wordt 2021 een recordjaar." Zaterdag 29 mei start de week van de Gever. Tot en met vrijdag 4 juni verwennen de Kringwinkels alle gevers met een kleine attentie. (Belga)Het online onderzoek werd in maart in opdracht van 2dehands, Troc.com, Cash Converters en De Kringwinkel uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX bij tweeduizend Vlamingen.