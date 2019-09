Het Hooggerechtshof in Bangladesh heeft de overheid opgedragen een woord te veranderen op huwelijksakten. De letters vormen een wereld van verschil voor vrouwen in het land.

Bengaalse vrouwen die in het huwelijksbootje traden en hun voorhuwelijkse status moesten aanvinken, hadden tot voor kort de keuze tussen 'gescheiden', 'weduwe' en 'maagd'. Die laatste term was al jaren goed voor discussie. Behalve dat het idee dat een ongetrouwde vrouw maagd is getuigt van een behoorlijk achterhaalde visie op vrouwen en hun seksualiteit, namen mensenrechtenactivisten ook aanstoot aan het feit dat bruidegoms geen verklaringen in die zin hoefden af te leggen.

Dat moet nu veranderen, zo oordeelde het Bengaalse Hooggerechtshof. De term 'maagd' moet op het papierwerk worden aangepast naar 'ongetrouwd' en ook mannen zullen de vraag moeten beantwoorden.