Nu de coronacijfers positief evolueren en de druk op de ziekenhuizen afneemt, gaat ons mentaal welbevinden de goede richting uit. Dat blijkt uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. Ook bij zorgverleners wordt die positieve trend waargenomen.

De Grote Coronastudie kan dinsdag al voor de veertigste keer ingevuld worden. Net voor de start van de zomervakantie willen de wetenschappers nog een laatste keer peilen naar onder meer de vakantieplannen, de vaccinatiebereidheid en het mentale welzijn van de Belgen.

'Het blijft belangrijk om die gegevens te verzamelen' legt prof. Philippe Beutels (UAntwerpen) uit. 'We zijn allemaal opgelucht dat de cijfers nu al weken in de goede richting evolueren. Ondertussen kleurt ons land groener en groener, maar we weten ook dat de versoepelingen en de vakantieplannen mogelijk nog een impact gaan hebben op de cijfers.'

Vakantie in het vooruitzicht

De analyse van de bevraging van twee weken geleden toont ondertussen aan dat de meeste bevolkingsgroepen beter in hun vel zitten. 'Dat geldt ook voor de mensen die in de zorg werken. Sinds einde maart evolueert hun welbevinden onafgebroken in de juiste richting', zegt Beutels. 'Die evolutie hangt vanzelfsprekend samen met de afnemende druk op de ziekenhuizen. Hopelijk kunnen de zorgmedewerkers deze zomer echt tot rust komen, en blijft de situatie ook na de vakantie onder controle.'

Dinsdag kan de bevraging opnieuw tussen 10 uur en 22 uur online ingevuld worden.

De Grote Coronastudie kan dinsdag al voor de veertigste keer ingevuld worden. Net voor de start van de zomervakantie willen de wetenschappers nog een laatste keer peilen naar onder meer de vakantieplannen, de vaccinatiebereidheid en het mentale welzijn van de Belgen. 'Het blijft belangrijk om die gegevens te verzamelen' legt prof. Philippe Beutels (UAntwerpen) uit. 'We zijn allemaal opgelucht dat de cijfers nu al weken in de goede richting evolueren. Ondertussen kleurt ons land groener en groener, maar we weten ook dat de versoepelingen en de vakantieplannen mogelijk nog een impact gaan hebben op de cijfers.' De analyse van de bevraging van twee weken geleden toont ondertussen aan dat de meeste bevolkingsgroepen beter in hun vel zitten. 'Dat geldt ook voor de mensen die in de zorg werken. Sinds einde maart evolueert hun welbevinden onafgebroken in de juiste richting', zegt Beutels. 'Die evolutie hangt vanzelfsprekend samen met de afnemende druk op de ziekenhuizen. Hopelijk kunnen de zorgmedewerkers deze zomer echt tot rust komen, en blijft de situatie ook na de vakantie onder controle.' Dinsdag kan de bevraging opnieuw tussen 10 uur en 22 uur online ingevuld worden.