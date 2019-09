De stad Brussel gaat een nieuwe straat vernoemen naar feministe en vrouwenrechtenadvocate Eliane Vogel-Polsky. De straat komt op de grens van Laken met Jette te liggen. Dat maakt Brussels schepen van stedenbouw Ans Persoons (Change.Brussels) bekend.

De stad Brussel zet al enkele jaren in op een vervrouwelijking van de namen in het straatbeeld. Onlangs werd nog beslist om een nieuwe brug voor zacht vervoer over het Brusselse kanaal te vernoemen naar transgender Suzan Daniel. Van alle straten op het Brussels grondgebied met een personennaam is slechts vijftien procent vrouwelijk.

Haar straat herinnert ons aan een strijd voor rechten die we vandaag als evident beschouwen, maar ook aan een strijd die nog steeds woedt

Voor een inbreidingsproject tussen de Emile Delvastraat en de Steylsstraat op de grens van Laken en Jette worden er nu drie nieuwe straten gecreëerd. Eliane Vogel-Polsky krijgt een straat naast de zeer toepasselijke Emancipatiestraat en de Gelijke Rechtenstraat. 'De keuze om Eliane Vogel-Polsky een plek te geven in de publieke ruimte was snel gemaakt. Haar straat herinnert ons aan een strijd voor rechten die we vandaag als evident beschouwen, maar ook aan een strijd die nog steeds woedt', stelt schepen Persoons.

Eliane Vogel-Polsky werd geboren in 1926 in Gent, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Brussel. In 1950 studeerde ze af als Dokter in de Rechten aan de ULB. In 1976 maakte ze echt naam met haar Defrenne-arrest. Op basis van artikel 119 van het Vedrag van Rome, dat voorzag in het principe van gelijkheid van loon tussen mannelijke en vrouwelijke arbeiders voor hetzelfde werk, bracht de zaak Defrenne tegen Sabena voor het Europees Hof van Justitie. Ze overleed in 2015.