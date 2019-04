Beieren redt de bijen: petitie wordt wet

Een petitie in de Duitse deelstaat Beieren haalt in geen tijd 1,75 miljoen handtekeningen op. Er werden minder pesticiden en meer bloemen geëist.

Een petitie voor bescherming van bijen verzamelde op korte termijn zo veel handtekeningen dat de Beierse deelstaatregering ze prompt wil omzetten in wetgeving. De tekst roept op tot lager pesticidengebruik, meer bloemenweiden en meer biologische landbouw.

De petitie "Rettet die Bienen" (Red de bijen) werd pas in februari gelanceerd, maar haalde in geen tijd 1,75 miljoen handtekeningen. Dat enorme succes overtuigde Markus Söder, de premier van de Duitse deelstaat, om af te zien van een referendum en meteen de tekst van de petitie in wetgeving te gieten.

De verzoening van de landbouw en de natuur kan nu een grote stap voorwaarts maken.

'We nemen de tekst van het referendum woord voor woord over', zei hij bij de voorstelling van het initiatief. De landbouwsector moet wel voldoende steun krijgen om de transitie te verwerken.

Biolandbouw

De petitie ijvert voor een aanzienlijke vermindering van het pesticidengebruik en stelt dat een tiende van de groenruimte in Beieren moet omgevormd worden tot bloemenweide. Het aandeel van de biologische landbouw in de deelstaat moet van 10 procent stijgen tot 30 procent in 2030. Ook waterlopen moeten beter beschermd worden tegen vervuiling met pesticiden en meststoffen.

Een telling concludeerde dat het aantal vliegende insecten in Duitsland met driekwart is gedaald tussen 1989 en 2016.

De initiatiefnemers van het referendum zijn bijzonder tevreden maar waarschuwen dat de wet nog door het parlement moet. 'Vandaag is een goede dag voor de natuur en de mensen van Beieren' zegt Norbert Schaffer van de milieubeweging LBV. 'De verzoening van de landbouw en de natuur kan nu een grote stap voorwaarts maken. De overweldigende steun van de bevolking is een stimulans voor ons om rond de tafel te gaan zitten met alle andere actoren voor het behoud van de natuur en de soortenrijkdom.'

Teloorgang

Wetenschappers waarschuwen al jaren voor de massale sterfte van bijen en andere bestuivende insecten. Meer dan 40 procent van de insectensoorten wereldwijd staan onder druk en een derde is zelfs bedreigd, bleek in februari nog uit een grootschalige analyse in het vakblad Biological Conservation. De afname van het aantal insecten verloopt acht keer sneller dan die bij zoogdieren, vogels en reptielen. De totale biomassa aan insecten met daalt jaarlijks met maar liefst 2,5 procent.

Ook in Duitsland is die afname groot. In 2017 concludeerde een telling dat het aantal vliegende insecten in Duitsland met driekwart is gedaald tussen 1989 en 2016. Zonder ingrepen kunnen insecten nog deze eeuw verdwijnen. Dat zou enorme gevolgen hebben voor de wereldwijde ecosystemen en de menselijke voedselproductie. (IPS)