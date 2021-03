'De maatschappelijke druk om aan bepaalde verwachtingen te voldoen is nog steeds erg hoog. Het wordt dringend tijd om iets liever te zijn voor elkaar', schrijft Julie Vranckx naar aanleiding van de 110e Internationale Vrouwandag. Ze auteur van het boek '(Over)leven als single'.

Internationale vrouwendag blijft nodig omdat we als vrouwen anno 2021 nog altijd te maken krijgen met bepaalde maatschappelijke druk. Vroeger was het normaal dat je als vrouw stopte met werken en je focuste op het grootbrengen van kinderen. Nu word je bijna scheef bekeken als je aangeeft liever voor een carrière te gaan of nog erger... bewust single blijft. Het lijkt bijna onmogelijk om als vrouw gelukkig te zijn op je eentje en de focus eens voor een keer op jezelf te leggen.

We hebben al een heel parcours afgelegd - thank God - maar het leven zou nog net dat tikkeltje mooier worden als we allemaal wat minder druk op de vrouw leggen. Laat iedereen lekker kiezen voor zichzelf, ongeacht of je een jonge mama wil worden of bewust geen kinderen wilt. Alles moet oké zijn, toch? Laten we iets liever zijn voor elkaar. En dat extra hard vieren op de mooiste dag van het jaar: Internationale vrouwendag.

