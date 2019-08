Meer groen in de stad: heel wat stedelingen dromen ervan. In de Pieter Génardstraat op het Antwerpse Kiel nemen de bewoners het heft in eigen handen. Samen vormden ze enkele parkeerplaatsen om tot trottoirterrassen. 'We willen een voorbeeld geven aan burgers en beleid.'

Het straatcomité Bump (Buren met een plan) van de Pieter Génardstraat op het Kiel in Antwerpen geeft een aantal parkeerplaatsen een publieke invulling. Met plantenbakken en bankjes vormen ze de parkeerplaatsen om tot een gezellig stukje groen waar voorbijgangers kunnen uitrusten. De straatbewoners bouwden deze 'parklets' of troitoirterrassen samen met anderstalige nieuwkomers in een opleidings- en werkervaringsproject van Werkvormm vzw. Het comité hoopt met deze groene eilandjes bruggen te slaan tussen burgers en meer rust in het straatbeeld te brengen.

'De modal shift is hier reeds ingezet. Ons comité wil een voorbeeld geven aan burgers en beleid. Een straat op mensenmaat is een straat waar niet de auto het publieke domein volledig inpalmt, maar een plek die mensen ruimte biedt om elkaar te ontmoeten', aldus comité Bump.

De trottoirterrassen van de Pieter Génardstraat in Antwerpen willen een voorbeeld vormen voor burgers en beleidsmakers © GF

Blik op de toekomst

Planten en bloemen hebben een positieve invloed op ons fysieke en mentale welzijn en zijn broodnodig als voedsel voor bijen. Ze zorgen ook in de stad voor een verademing en een meer leefbare buurt. In de zomer van 2017 experimenteerden de bewoners van de Pieter Génardstraat daarom al met een heuse Tuinstraat en in 2018 werkten ze aan een eerste, bescheiden parkletproject. Uit deze ervaringen leerden ze dat er behoefte was aan meer groene ruimte in de stad. In de zomer van 2019 gingen ze dus uitgebreider en duurzamer aan de slag met trottoirterrassen dankzij middelen van de Burgerbegroting.

Het comité Bump raakte geïnspireerd door voorbeelden van parklets overal ter wereld en vindt dat die in Antwerpen niet mogen ontbreken. 'Straten van een toekomstgerichte stad hebben standaard enkele trottoirterrassen,' klinkt het daadkrachtig.

De trottoirterrassen van de Pieter Génardstraat in Antwerpen willen een voorbeeld vormen voor burgers en beleidsmakers © GF

Openingsfeest

De trottoirterrassen worden op zondag 25 augustus geopend tijdens het straatfeest in de Pieter Génardstraat.