Antwerps feestconcept Plein Publiek opent tweede serre in Brussel

Plein Publiek strijkt neer in het Dynastiepaleis op de Kunstberg in hartje Brussel. Het gebouw is een pareltje uit 1958, dat geconstrueerd werd naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling. De grote ramen en de hoge plafonds werden behouden, wat de plek een aparte uitstraling geeft.

De invulling van de zaal is gelijkaardig als in Antwerpen: de wekelijkse feestjes worden afgewisseld met brunches, concerten, workshops, vintage markten en modehows. Gilles Melchior, bekend van het gelijknamige restaurant, neemt het eten voor zijn rekening.Verwacht je aan Vlaamse klassiekers in een modern jasje.

Begin april pakt Plein publiek uit met 'Beyond Bruegel', een multimediale expositie ter gelegenheid van de 450ste verjaardag van bekend kunstenaar Pieter Bruegels. De blikvanger is ongetwijfeld 360-graden projectie waardoor je de illusie krijgt dat je door Breugels' meesterwerken wandelt.

Plein Publiek gelegen op de Kunstberg 5. Meer info over de events is terug te vinden opwebsite.