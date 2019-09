Zondag 15 september vindt in Antwerpen het evenement Stand up for the Amazon plaats. Verschillende sprekers en muzikanten vestigen er de aandacht op de hevigste bosbranden in jaren.

Het Amazonewoud brandt heviger dan het in jaren heeft gedaan. Aan de basis daarvan ligt de expansiedrang van de plaatselijke landbouw: heel wat van de branden zijn aangestoken om zo meer plaats te maken voor sojateelt of weides voor runderen. Actie is vereist, zegt Antwerpenaar Kevin Franssen. Daarom organiseert hij zondag 15 september Stand up for the Amazon in park Spoor Noord.

Het programma belooft een dag vol informatie over wat er gaande is en wat er aan de natuurramp gedaan kan worden, maar ook verschillende cultureel verantwoorde adempauzes. De dag moet de schijnwerpers zetten op een lopende petitie, waarmee organisator Stand Up for Change de Belgische overheid wil aanzetten tot actie.