De Antwerp Pride vindt plaats van 5 tot 9 augustus. Een echte optocht kan niet plaatsvinden, maar onder de noemer van 'Together we pride' stonden er normaal enkele coronaproof online en offline activiteiten op de planning. De strengere maatregelen tegen het coronavirus zorgen opnieuw voor een aangepast programma.

De Antwerp Pride is het jaarlijkse Antwerpse evenement van en voor holebi's en transgenders. De coronacrisis strooit echter roet in het eten. Een parade zit er dit jaar niet in, maar de organisatie zorgde voor een alternatief programma. Van een eigen televisiezender tot filmvertoningen en stadswandelingen: er stond een mooi en gevarieerd aanbod in de steigers. Aangezien de maatregelen opnieuw werden verstrengd, moeten ze opnieuw nadenken over wat nog mogelijk is binnen de veiligheidsregels.

Op de Facebookpagina van de Antwerp Pride wordt aangekondigd dat de verschillende opties momenteel onder de loep genomen worden. 'Het coronavirus is nog niet verslagen, zoveel is duidelijk. De maatregelen die gisteren werden getroffen voor Antwerpen zullen ook een invloed hebben op Antwerp Pride. We bekijken momenteel onze opties en brengen jullie zo snel mogelijk op de hoogte van het laatste nieuws.' Meer nieuws volgt.

