Dit jaar geen parade of grootste feestelijkheden tijdens de Antwerp Pride van 5 tot 9 augustus. Onder het mom 'Together we pride' vindt er een reeks coronaproof online en offline activiteiten plaats. Enkele hoogtepunten.

Een eigen TV-zender

De organisatie heeft een tijdelijk online televisiekanaal in het leven geroepen. Antwerppride.tv bundelt bestaande LGBTQI+ programma's, aangevuld met eigen producties. Nog tot en met de 9 augustus zal een tienkoppige redactie op zoek gaan naar de meest kleurrijke verhalen in de stad. Het resultaat? Interessante citydocs over mensen met een eigen verhaal.

Films

Wie toch graag de deur uit gaat, kan op 4 augustus in Kinepolis gaan kijken naar de Britse film Pride, die gebaseerd is op een waargebeurd verhaal over de vooroordelen waarmee een groep holibi's in de jaren 80 geconfronteerd werd. De dag erna is er in het Openluchttheater Rivierenhof dan weer Priscilla Queen of the Desert, een Australische film over een paar drag queens en een transvrouw die door de Australische outback trekken in de Priscilla. De film wordt voorafgegaan aan een dragshow om de kijkers in de sfeer te brengen.

Together we walk

Dit jaar is er geen parade, maar je kan wel het hele parcours afwandelen. Langs het Antwerp Pride-parcours vind je dertien portretten van mensen die een bijzonder band hebben met de Antwerpse lGBTQI-beweging. Via de QR-code ontdek je hun verhalen. De portretteen zijn gemaakt door Noortje Palmers, die eerder al opviel met projecten als Taboob en de recente inclusieve variant van de Vlaamse vlag. De wandeling loopt van het Sint-Jansplein tot aan het M HKA.

Meer info via Antwerppride.tv

Diana Davies, Untitled (Marsha P. Johnson Hands Out Flyers For Supportof Gay Students at N.Y.U.), c. 1970.Photo by Diana Davies, Manuscripts and Archives Division, The New York Public Library Peter Hujar © Foto R.V.

Tentoonstelling

In het M HKA kan je nog tot met 6 september gaan kijken naar de tentoonstelling Together, gecureerd door kunstenaar Philip Huyghe. Een groep kunstenaar werkte vanuit hun eigen bubbel samen aan een tentoonstelling rond gevoelige thema's die de LGBTQI-gemeenschap versterken. Onder meer Carla Arocha en Stéphan Schraenen werkten eraan mee.

Meer info via mhka.be

Discussies en docu's

Op 7 augustus is er dan weer Human Rights Friday in de Studio, waar je kan luisteren en discussiëren over het belang van holebirechten en mensenrechten in het algemeen. Onder meer Fleur Pierets, Wel Jong Niet Hetero, en Unia en kunstenaar/activist Paul Harfleet delen hun inzichten met het publiek. Via de documentaire 'Pride is protest' van Filip Tielens en Marijke Dermul krijg je nog meer inzicht in de achtergrond van de hele pride-beweging.

Meer info via hetrozehuis.be

