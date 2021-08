In het Openluchttheater Rivierenhof wordt vandaag het startschot gegeven van de veertiende editie van Antwerp Pride. Voor het tweede jaar op rij moet het populaire holebifestival het vanwege de coronapandemie doen zonder grote publiekstrekkers als de Pride Parade en het Closing Festival.

Met onder meer een festivaldorp op het Operaplein en tal van kleinschalige openluchtactiviteiten en -feesten zou van een Pride in mineur dit jaar toch minder sprake mogen zijn. Vaste elementen van Antwerp Pride die er dit jaar wel bij zijn, zijn onder meer het mensenrechtenluik Human Rights Friday en cultureel luik Queer Arts Festival. Human Rights Friday omvat een lezing, panelgesprek, workshop en 's avonds in het Stadspark ook een artistiek-literair programma. Het Antwerp Queer Arts Festival, dat het voorbije weekend al van start ging, brengt zowel tijdelijke expo's als performances en filmvertoningen.

De meest 'coronaproof' activiteit is allicht de Trail of Stories, een wandeling langs dertien portretten met bijhorende verhalen uit de Antwerpse LGBTQIA+ gemeenschap. Verder kan je zaterdag en zondag terecht in de Pride Village op het Operaplein, waar je infostandjes kan afschuimen maar ook deelnemen aan de 'Pride Dates' of rolschaatsen.

Tal van cafés in de stad hebben de komende dagen ook Pride-gerelateerde feestjes gepland, meestal in openlucht. Antwerp Pride heeft dit jaar als thema #notjustwords. Dat verwijst op een sensibiliserende manier naar onder meer de groeiende onverdraagzaamheid op sociale media en de impact van (kwetsend) woordgebruik, zowel van buiten de holebigemeenschap als intern.

