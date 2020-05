De buurjongen die boodschappen doet, de quarantaine-Tinder-crush, de huisarts, de tramchauffeuse of de kat die kopjes geeft: in deze rubriek bedanken lezers iemand die tijdens deze coronacrisis een welgemeende merci verdient. Vandaag bedankt innovation manager Ann Bovy haar collega's bij beautybedrijf Mylène. Op korte tijd hebben ze enorme hoeveelheden handgel geproduceerd hebben.

'Homeparties, dat is waar mensen ons van kennen, en die vielen stil toen alles op slot ging. Maar onze consulentes belden wel klanten op, en we verkopen ook in Nederland en online. Onze productie bleef - weliswaar op een lager pitje - lopen. Het was van bij het begin van de crisis duidelijk dat er een acuut tekort was aan alcoholische handgel. Toen de regering besloot dat verkoop aan particulieren verboden was, regelde ze een platform waar bedrijven die handgel nodig hadden, zoals banken, fabrieken en farmabedrijven, bij ons konden bestellen.

Mijn collega Inne ploegde door de zeer volle mailbox met bestellingen en zocht uit hoe we die nieuwe productie goed konden aanpakken. Ze ging met andere collega's op zoek naar bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal, want dat hadden we niet in voorraad. Nogal wat van onze leveranciers zitten in Italië, wat snel bestellen moeilijk maakte.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, het is fijn om elkaar te helpen

In het labo deden Kathleen, Karine en Filip snel nieuw onderzoek. Sommige grondstoffen waren niet verkrijgbaar, dus moesten ze nieuwe grondstoffen vinden en de ingrediëntenlijst aanpassen. Als verdikkingsmiddel A niet te krijgen is, hoe veel heb je dan nodig van B of C om een goed werkende handgel te krijgen? Ze moesten ook op zoek naar alcohol, een van de belangrijkste ingrediënten. Uiteindelijk vonden we de alcohol bij Filliers Distilleries, een jeneverproducent. Voor onze handgel hadden we pure, gedenatureerde alcohol nodig. Al dat werk kwam bovenop hun gewone dagelijkse job.

Kevin is de man die in ons labo het wetgevende luik voor zijn rekening neemt. Je kunt niet zomaar nieuwe handgel op de markt brengen, die producten moeten geregistreerd en geregulariseerd worden. Zodra dat allemaal in orde was, konden de mensen van de productie aan de slag. Zij hebben duizenden flesjes gevuld, etiketten geplakt, ingepakt en verstuurd.

Ik bewonder iedereen die daar zijn schouders onder gezet heeft. Bedrijven willen hun mensen beschermen. Handgels zijn daarbij belangrijk. Vandaag mogen we ze wel terug aan particulieren verkopen, en is de vraag voor een stuk verschoven naar handcrème, want die handgels drogen de handen uit. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, en als je dan weet je dat je product echt nodig is, dan voelt dat goed. Het is een fijn gevoel om elkaar te helpen.'

Wil jij zelf collega's, vrienden, verplegers, buren, personeel of de bakker om de hoek in de bloemetjes zetten op Weekend.be? Zet op mail wie je waarom wil bedanken naar bedankt@knack.be en wij doen de rest.

'Homeparties, dat is waar mensen ons van kennen, en die vielen stil toen alles op slot ging. Maar onze consulentes belden wel klanten op, en we verkopen ook in Nederland en online. Onze productie bleef - weliswaar op een lager pitje - lopen. Het was van bij het begin van de crisis duidelijk dat er een acuut tekort was aan alcoholische handgel. Toen de regering besloot dat verkoop aan particulieren verboden was, regelde ze een platform waar bedrijven die handgel nodig hadden, zoals banken, fabrieken en farmabedrijven, bij ons konden bestellen. Mijn collega Inne ploegde door de zeer volle mailbox met bestellingen en zocht uit hoe we die nieuwe productie goed konden aanpakken. Ze ging met andere collega's op zoek naar bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal, want dat hadden we niet in voorraad. Nogal wat van onze leveranciers zitten in Italië, wat snel bestellen moeilijk maakte. In het labo deden Kathleen, Karine en Filip snel nieuw onderzoek. Sommige grondstoffen waren niet verkrijgbaar, dus moesten ze nieuwe grondstoffen vinden en de ingrediëntenlijst aanpassen. Als verdikkingsmiddel A niet te krijgen is, hoe veel heb je dan nodig van B of C om een goed werkende handgel te krijgen? Ze moesten ook op zoek naar alcohol, een van de belangrijkste ingrediënten. Uiteindelijk vonden we de alcohol bij Filliers Distilleries, een jeneverproducent. Voor onze handgel hadden we pure, gedenatureerde alcohol nodig. Al dat werk kwam bovenop hun gewone dagelijkse job. Kevin is de man die in ons labo het wetgevende luik voor zijn rekening neemt. Je kunt niet zomaar nieuwe handgel op de markt brengen, die producten moeten geregistreerd en geregulariseerd worden. Zodra dat allemaal in orde was, konden de mensen van de productie aan de slag. Zij hebben duizenden flesjes gevuld, etiketten geplakt, ingepakt en verstuurd. Ik bewonder iedereen die daar zijn schouders onder gezet heeft. Bedrijven willen hun mensen beschermen. Handgels zijn daarbij belangrijk. Vandaag mogen we ze wel terug aan particulieren verkopen, en is de vraag voor een stuk verschoven naar handcrème, want die handgels drogen de handen uit. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, en als je dan weet je dat je product echt nodig is, dan voelt dat goed. Het is een fijn gevoel om elkaar te helpen.'