Volgens een analyse van Greenpeace kan de EU enkel zijn klimaatdoelen halen als de veestapel wordt verminderd. De veeteelt in de Europese Unie is goed voor 17 procent van de totale uitstoot en veroorzaakt zo meer schade aan het klimaat dan alle auto's en bestelwagens bij elkaar.

Uit de analyse, op basis van cijfers van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO), blijkt dat de jaarlijkse uitstoot van veeteelt tussen 2007 en 2018 is gestegen met 6 procent, tot het equivalent van 502 miljoen ton CO2 per jaar. Als daarbij de indirecte uitstoot wordt meegerekend, door bijvoorbeeld de productie van diervoeder, landgebruik en ontbossing, komt de totale jaarlijkse uitstoot op 704 miljoen ton CO2.

Lees ook: Minder vlees en zuivel eten koopt tijd voor klimaatrevolutie

Dat is meer dan die van alle auto's en bestelwagens op de Europese wegen (656 miljoen ton CO2 per jaar) of van Polen, Slowakije, Tsjechië en Hongarije samen (647 miljoen ton CO2 per jaar).

'Europese leiders hebben te lang rond de hete brij gedanst: de klimaatimpact van de veehouderij', zegt Marco Contiero, verantwoordelijk voor landbouwbeleid bij Greenpeace. 'De wetenschap is duidelijk, de cijfers ook: we kunnen de ergste klimaatgevolgen niet vermijden als politici de industriële productie van vlees en zuivelproducten blijven verdedigen. Boerderijdieren zullen niet stoppen met winden laten en boeren - de enige manier om de uitstoot op het benodigde niveau te verminderen, is door hun aantal te verminderen.'

Strijd tegen pandemieën

Volgens Greenpeace is een kleinere veestapel niet enkel cruciaal in de strijd tegen de klimaatcrisis, maar ook om nieuwe pandemieën te voorkomen. Veel pandemieën zijn begonnen met ziektes die van boerderijdieren op mensen zijn overgedragen.

Veeteelt is ook gekoppeld aan de opkomst van nieuwe virussen omdat bossen of andere ecosystemen worden vernietigd om plaats te maken voor weiden of de productie van voer, waardoor wilde dieren en de ziekten die ze met zich meedragen in contact komen met mensen en gedomesticeerde dieren. Uitbreiding van de landbouw is verantwoordelijk voor 80 procent van alle vernietiging van bossen wereldwijd, waarbij soja voor veevoer en rundvlees twee van de belangrijkste oorzaken zijn.

Nieuwe klimaatwet

Maar dat betekent ook dat er een enorm potentieel bestaat om die uitstoot terug te dringen, zegt Greenpeace. De EU ontwikkelt momenteel een nieuwe klimaatwet, actualiseert haar klimaatdoelstellingen en beslist over het EU-landbouwbeleid voor de komende zeven jaar. Volgens de analyse kunnen de klimaatdoelen van Parijs enkel worden gehaald als de veestapel krimpt.

De EU moet dan ook een einde maken aan overheidssubsidies voor industriële veehouderij. Als er overheidsgeld nodig is voor de veeteelt, dan moet dat gebruikt worden om de vermindering van het aantal gekweekte dieren te ondersteunen, zegt de organisatie.

Lees ook:Lunchinspiratie: vegetarisch broodbeleg

Uit de analyse, op basis van cijfers van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO), blijkt dat de jaarlijkse uitstoot van veeteelt tussen 2007 en 2018 is gestegen met 6 procent, tot het equivalent van 502 miljoen ton CO2 per jaar. Als daarbij de indirecte uitstoot wordt meegerekend, door bijvoorbeeld de productie van diervoeder, landgebruik en ontbossing, komt de totale jaarlijkse uitstoot op 704 miljoen ton CO2.Dat is meer dan die van alle auto's en bestelwagens op de Europese wegen (656 miljoen ton CO2 per jaar) of van Polen, Slowakije, Tsjechië en Hongarije samen (647 miljoen ton CO2 per jaar). 'Europese leiders hebben te lang rond de hete brij gedanst: de klimaatimpact van de veehouderij', zegt Marco Contiero, verantwoordelijk voor landbouwbeleid bij Greenpeace. 'De wetenschap is duidelijk, de cijfers ook: we kunnen de ergste klimaatgevolgen niet vermijden als politici de industriële productie van vlees en zuivelproducten blijven verdedigen. Boerderijdieren zullen niet stoppen met winden laten en boeren - de enige manier om de uitstoot op het benodigde niveau te verminderen, is door hun aantal te verminderen.'Volgens Greenpeace is een kleinere veestapel niet enkel cruciaal in de strijd tegen de klimaatcrisis, maar ook om nieuwe pandemieën te voorkomen. Veel pandemieën zijn begonnen met ziektes die van boerderijdieren op mensen zijn overgedragen.Veeteelt is ook gekoppeld aan de opkomst van nieuwe virussen omdat bossen of andere ecosystemen worden vernietigd om plaats te maken voor weiden of de productie van voer, waardoor wilde dieren en de ziekten die ze met zich meedragen in contact komen met mensen en gedomesticeerde dieren. Uitbreiding van de landbouw is verantwoordelijk voor 80 procent van alle vernietiging van bossen wereldwijd, waarbij soja voor veevoer en rundvlees twee van de belangrijkste oorzaken zijn. Maar dat betekent ook dat er een enorm potentieel bestaat om die uitstoot terug te dringen, zegt Greenpeace. De EU ontwikkelt momenteel een nieuwe klimaatwet, actualiseert haar klimaatdoelstellingen en beslist over het EU-landbouwbeleid voor de komende zeven jaar. Volgens de analyse kunnen de klimaatdoelen van Parijs enkel worden gehaald als de veestapel krimpt. De EU moet dan ook een einde maken aan overheidssubsidies voor industriële veehouderij. Als er overheidsgeld nodig is voor de veeteelt, dan moet dat gebruikt worden om de vermindering van het aantal gekweekte dieren te ondersteunen, zegt de organisatie.