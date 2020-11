Columnist Jean-Paul Mulders mijmert over de dingen des levens.

Mijn dochter (8) vindt het jammer dat er maar twee wereldoorlogen geweest zijn, 'anders hadden we nu meer feestdagen'. Blijkbaar is de ernst niet doorgedrongen toen ik de betekenis van Wapenstilstand uitlegde. Ik zeg haar dat het eigenlijk één grote oorlog geweest is, maar dat ze een lange pauze inlasten omdat iedereen het beu was. Toen kwam Hitler en vonden ze de moed om voort te doen. Zij loopt naar de poster van Winston Churchill, die bij ons ingelijst op de overloop staat. De staatsman draagt een hoed en staart sigaarloos in de verte, met die verbeten kaaklijn waarvoor hij ook bekend is. Achter hem rukken jachtvliegtuigen op en tanks in grote stofwolken. 'Let us go forward together', staat erbij te lezen. Die slogan heeft mij erdoor geholpen als ik tegen een deadline opbokste of met onnozel hartzeer kampte. In Gent zeggen ze: nie neute, nie pleuje. Het neuten kan ik soms niet laten. Maar nie pleuje, daar ben ik redelijk goed in. Mijn dochter tikt met haar vinger op Winstons dubbele kin. Zij zegt: 'Dus Hitler en hij waren vijanden?' Ik zeg dat dat scherpzinnig opgemerkt is. 'En wie was de goede?' wil zij weten. 'Deze toch wel', zeg ik, en knik met mijn kin naar Churchill. 'Maar hij heeft ook mottige dingen moeten doen hoor.' 'De goede had superdikke wangen', stelt ze vast. 'Ik dacht dat hij de slechte was. In films is de dikke altijd de slechte.' 'Als hij de slechte was,' zeg ik, 'dan zou ik toch geen portret van hem in huis zetten?' Ze houdt de discussie voor bekeken en gaat voort met haar Lego spelen. In een hoek van de living bouwt ze het huis na van de Duffelingen. Harry Potter slaapt in de bezemkast onder de trap terwijl er brieven uit de schoorsteen vliegen. Mijn gedachten blijven hangen bij Churchill. Hij noemde als wezenlijke dingen in het leven: hete baden, koude champagne, nieuwe erwten en oude brandy. Van de champagne nuttigde hij naar schatting 42.000 flessen. Historici zijn het oneens over het exacte aantal nieuwe erwten. In de krant lees ik dat er door de coronacrisis veel minder champagne verkocht wordt dan anders, wat leidt tot een overaanbod en prijzen die kelderen. Ik denk aan de drie flessen 'Pol Roger' die ik nog heb liggen in mijn kelder. Churchill was zo verlekkerd op dat merk dat hij er zijn racepaard naar noemde. Van Hitler is bekend dat hij thee dronk en een verbod invoerde op het levend koken van kreeften. De dikke is altijd de slechte. De teloorgang van champagne vind ik onprettig. Mijn gedachten dwalen af naar feesten die lang voorbij zijn. Ik denk aan flessen en hapjes die toen geserveerd werden. In mijn jeugd kon je nog schitteren met een schaal vol tandenstokers waarop een gekonfijte kers was geprikt en een zwetend kaasblokje. Met oudjaar 2019 stond ik op een terras toen er vuurwerk werd afgestoken. Mensen rookten, er was een torenkraan te zien in de verte. Een vriendin zei: 'Dat zal een knaller van een jaar worden!' Zij had geen idee hoe profetisch haar woorden waren. Dit jaar zal ik stilzwijgend klinken. Als je God wil laten lachen, vertel hem dan je plannen.