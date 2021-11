Vijftig jaar geleden ontstond de eerste Belgische vrouwendag. Ter ere van die feesteditie, op 11 november, selecteerde Knack Weekend vijftig jonge Belgische vrouwen die, elk op hun terrein, belangrijk werk verrichten en nog potten gaan breken. De hele week lossen we artikels over en interviews met hen. Vandaag: vijf vrouwen die de wereld groener maken.

"België is een uithangbord qua mode, maar nog geen voorbeeld op het vlak van duurzaamheid. Daar wil ik mee verandering in brengen", zegt Tessa Borrenberghs (26), modeontwerpster en oprichtster van het duurzame label Borrenberghs. Met haar merk en het onderzoek dat ze doet naar milieuvriendelijke materialen en productieprocessen wil Tessa ons land op de kaart helpen zetten als milieubewust modeland.

...

"België is een uithangbord qua mode, maar nog geen voorbeeld op het vlak van duurzaamheid. Daar wil ik mee verandering in brengen", zegt Tessa Borrenberghs (26), modeontwerpster en oprichtster van het duurzame label Borrenberghs. Met haar merk en het onderzoek dat ze doet naar milieuvriendelijke materialen en productieprocessen wil Tessa ons land op de kaart helpen zetten als milieubewust modeland. IG: @borrenberghs"Ik vind het belangrijk dat mijn product een lange levensduur heeft, zodat klanten het lang kunnen koesteren", zegt Delphine Cobbaert (27), een Gentse textielontwerpster die duurzame (wand)tapijten en interieurtextiel maakt van natuurlijke materialen. Alles draait om uniek maatwerk en elk ontwerp wordt gemaakt in haar eigen ambachtelijke weverij. Dankzij haar unieke handweeftechniek hebben alle tapijten een voor- en achterzijde, wat hun levensduur verdubbelt. IG: @atelier_delphine_ "Met circulaire materialen kun je op een vernieuwende manier objecten maken, die ook een esthetische eigenwaarde hebben", zegt Sophie De Somere (42), oprichtster van Onbetaalbaar, een makerscollectief dat afgedankte materialen een nieuw leven wil bieden. Sinds de coronacrisis wordt hoofdzakelijk ingezet op maatwerk en interieurinrichting, niet alleen met afgedankte, maar ook met circulaire materialen. onbetaalbaar.com "We bevinden ons in de vierde industriële revolutie, maar tegelijk zitten we in de zesde extinctie, door de klimaatverandering. In Mannahatta creëren we een wereld die deze ontwikkelingen met elkaar confronteert", zegt theatermaakster Renée Goethijn (34) over haar voorstelling Mannahatta. De Brusselse maakt voorstellingen die doen nadenken over onze samenleving en richtte in 2014 mee de Koekelbergse Alliantie van Knutselaars (K.A.K.) op. Ze is ook docent en coach. k-a-k.be "Met onze one-size-fits-all filosofie proberen we zo weinig mogelijk afval te produceren", zegt Ester Manas (28), die in 2019 het modemerk Ester Manas oprichtte, samen met Balthazar Delepierre. Kleren maken ze uit voorraadoverschotten. Doordat elk stuk maar in één maat bestaat, dat je aan je eigen lichaam aanpast, heeft het duo ook een eenvoudig voorraadbeheer. Het merk was halve finalist voor de LVMH modeprijs (2020) en finalist voor de ANDAM modeprijs (2021). IG: @estermanas