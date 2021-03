'Internationale Vrouwendag is een viering voor ons', schrijven Ségolène en Alexandra Jacmin van het modemerk Façon Jacmin naar aanleiding van de 110ste Internationale Vrouwendag.

Internationale Vrouwendag is een dag die de wereld eraan herinnert hoe belangrijk vrouwen zijn. Dat vieren wij als modemerk graag op onze eigen manier. Vorig jaar lanceerden we het Denimist-collectief, een initiatief dat vrouwen samenbrengt en aanmoedigt om dingen te doen die ze nog nooit gedaan hebben. De focus ligt op creatieve projecten met thema's als duurzaamheid, gendergelijkheid, mensenrechten of geestelijke gezondheid in de hoofdrol. De opbrengst van die projecten gaat gedeeltelijk naar een goed doel.

Met dit collectief brengen we een ode aan vrouwen, zelfliefde en zusterschap. En aan denim natuurlijk, een stof met een lange geschiedenis op vlak van gendergelijkheid en emancipatie. We willen vrouwen de kracht geven om in actie te komen, zeker op een dag als vandaag. Want zoals Jacques Brel zei: 'Alle ongeluk komt van immobiliteit'.

