Premier Alexander De Croo (Open Vld) en schrijver van De eeuw van de vrouw is op deze 110e Vrouwendag een van de 110 stemmen die antwoorden op de vraag waarom een dag als deze nog nodig is.

We schrijven 2021. Kamala Harris is de eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten. Fortune 500 telde nog nooit zoveel vrouwelijke CEO's. In eigen land bestuurt een genderevenwichtige regering.

Tegelijk is er de coronacrisis, die ook slecht nieuws is ook voor vrouwenrechten. Lockdowns zorgen voor meer huiselijk geweld. Vrouwen nemen onbetaalde zorgtaken terug op met kwalijke gevolgen voor hun loopbaankansen. Ook al zorgt corona nu voor 'bumps in the road', de eeuw van de vrouw is onafwendbaar. Laten we op 8 maart dat doel goed voor ogen houden en na corona gelijke rechten een centrale plek geven in onze samenleving.

